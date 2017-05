Rozhodnuté: Toto sú dediči pozostalosti po spevákovi Princeovi

Prince Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Minneapolis 20. mája (TASR) - Sudca v americkom meste Minneapolis rozhodol, že dedičmi pozostalosti po spevákovi Princeovi je jeho šesť súrodencov. Rozhodnutie padlo vyše roka po smrti svetoznámeho umelca na náhodné predávkovanie liekmi proti bolesti.Sudca Kevin Eide zo súdu okresu Carver v dnešnom verdikte uviedol, že Prince pred smrťou nespísal poslednú vôľu a že dedičmi sú jeho sestra Tyka Nelsonová a päť nevlastných súrodencov Sharon Nelsonová, Norrine Nelsonová, John R. Nelson, Omarr Baker a Alfred Jackson.Ešte sa bude rozhodovať o niektorých odvolaniach ľudí, ktorých nároky na dedičský podiel z Princeovho majetku boli zamietnuté. Po umelcovej smrti sa vyše 45 ľudí oficiálne prihlásilo k tomu, že sú Princeova manželka, deti, súrodenci či ďalší príbuzní. Sudca Eide uviedol, že ak mu odvolacie súdy pošlú naspäť nejakých zamietnutých žiadateľov podielu z pozostalosti, bude ich prípady posudzovať.Eide dodal, že majetok Princea sa nebude rozdeľovať bez formálneho súdneho príkazu a nič z tejto pozostalosti nebude pridelené tak, že by to nepriaznivo ovplyvnilo nároky osôb, ktoré čakajú na vyriešenie svojich odvolaní.Sudca predtým naznačoval, že nebude vyhlasovať súrodencov za dedičov, kým nebude rozhodnuté o spomínaných odvolaniach. Avšak právnici Princeových súrodencov nechceli čakať a tvrdili, že ďalšie odklady by zvýšili výdavky a sťažovali by efektívne spravovanie tohto majetku.Prince zomrel 21. apríla 2016 na náhodné predávkovanie liekmi proti bolesti vo svojom sídle Paisley Park v Minneapolise v štáte Minnesota. Podľa súdnych spisov má jeho pozostalosť približnú hodnotu 200 miliónov dolárov. Podľa očakávania zhruba polovicu z tejto hodnoty pohltí federálna a štátna dedičská daň.Po Princeovej smrti sa jeho komplex Paisley Park, zahŕňajúci sídlo a súkromné nahrávacie štúdiá, zmenil na múzeum a koncertnú miestnosť s pódiom. Správcovia jeho pozostalosti takisto uzavreli zmluvy, ktoré sprístupnia hudobníkove albumy prostredníctvom streamovania, a takisto sa na budúci mesiac plánuje vydanie remasterovaného albumu, ako aj dvoch albumov dosiaľ nevydanej hudby a dvoch koncertných filmov.