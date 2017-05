Rozhodnuté: Vo finále sa Kanada stretne so Švédskom. Fíni prehrali 1:4

Švédsky hráč Alexander Edler (vľavo) oslavuje so spoluhráčom Williamom Nylanderom úvodný gól do bránky Fínska v zápase semifinále Švédsko - Fínsko na MS 2017 v hokeji v Kolíne 20. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

semifinále:



Švédsko - Fínsko 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)



Góly: 2. Edler (Bäckström), 25. J. Klingberg (Ekman-Larsson, Nylander), 35. Nylander (Bäckström), 54. Nordström (Krüger) - 5. Kemppainen (J. Aaltonen). Rozhodovali: Hribik, Jeřábek (obaja ČR) - Otmachov (Rus.), Vanoosten (Kan.), vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 11.242 divákov.



Zostavy: Švédsko: H. Lundqvist - Stralman, Hedman, Ekman-Larsson, Brodin, Edler, J. Klingberg, , Holm - E. Lindholm, Rask, Landeskog - Lindberg, Bäckström, W. Nylander - Everberg, Nordström, Karlsson - Krüger, J. Lundqvist, Eriksson Ek – Söderberg



Fínsko: Säteri - Ohtamaa, Honka, Kukkonen, Lajunen, Lehtonen, Hietanen, Jaakola - Savinainen, V. Filppula, Rantanen - Aho, Pyörälä, Puljujärvi - Kemppainen, Pihlström, J. Aaltonen - M. Aaltonen, Lajunen, Hännikäinen - Osala

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín 20. mája (TASR) - Hokejisti Švédska a Kanady sa v nedeľu o 20.45 h stretnú vo finále MS. Švédi zdolali v druhom semifinále v Kolíne Fínsko 4:1 a proti "javorovým listom" budú bojovať o jubilejný 10. titul v histórii. Vo finále sú po štyroch rokoch, v roku 2013 sa stali majstrami sveta po výhre nad Švajčiarskom. Fínov čaká od 16.15 zápas s Ruskom o 3. miesto.Čakanie na prvý gól zápasu ukončil po 109. sekundách Švéd Edler, keď na jeho strelu od modrej čiary brankár Säteri nestihol zareagovať. Fíni sa snažili o vyrovnanie a v 5. minúte Kemppainen dokončil akciu J. Aaltonena - 1:1. Dva rýchle góly vyústili do obojstranne pozornej defenzívy a do konca prvej časti nebolo k videniu veľa zaujímavých gólových príležitostí. Mierne navrch však mali Švédi, ktorí súpera prestrieľali 11:5.Švédska prevaha bola v druhej časti výraznejšia a premietla sa aj na skóre. V 25. minúte sa "tri korunky" dostali k presilovej hre, v ktorej John Klingberg už po siedmich sekundách využil zakrytý výhľad Säteriho - 2:1. Fínsky brankár o dve minúty zmaril veľkú príležitosť Lindholma, no na hernej pohode Švédov to neubralo. Tí v 28. minúte úspešne čelili oslabeniu a v 34. minúte súperovi opäť ukázali, ako naložiť s presilovkou. Nylander si prihral s Bäckströmom a spomedzi kruhov upravil na 3:1.Fíni sa v tretej tretine snažili o skorigovanie výsledku, ale defenzívna hra súpera bola nad ich sily. Švédi si náskok udržiavali aj vďaka brankárovi Lundqvistovi, ktorý sa vyznamenal najmä pri šanci J. Aaltonena, ktorého príležitosť zmaril pohotovým zákrokom. Šance Fínov na úspech výrazne klesli v 54. minúte, keď Nordström zvýšil na 4:1. Fíni sa v závere odhodlali k hre bez brankára, v ktorej však už Lundqvista neprekonali.16.15, o 3. miesto: Rusko - Fínsko20.45, finále: Kanada - Švédsko