Rozhodnutia súdov o nasadení odposluchov sa zverejňovať nebudú

Na snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 20. júna (TASR) - Súhlasy súdov, ktoré vydávajú v súvislosti s využitím informačno-technických prostriedkov (ITP), sa už nebudú sprístupňovať. Vyplýva to z novely zákona o súdoch, ktorú v stredu 99 hlasmi odobrili poslanci Národnej rady (NR) SR.Výnimka z nesprístupňovania týchto súdnych rozhodnutí však nebude platiť absolútne. Zjemnenie cez pozmeňujúci návrh presadil Peter Kresák (Most-Híd), a to tak, že nezverejňovanie sa nebude týkať dotknutej osoby, ak tým nedôjde k ohrozeniu alebo zmareniu plnenia úloh štátu.Samotnú novelu, ktorá nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov, pripravilo narýchlo ministerstvo spravodlivosti a nebola ani v medzirezortnom pripomienkovaní. Minister Gábor Gál (Most-Híd) to vysvetľoval tým, že ide o mimoriadnu okolnosť a bola ohrozená bezpečnosť krajiny.uviedol ešte v apríli Gál.Podľa jeho slov krajský súd v rozpore s praxou a názorom ministerstva spravodlivosti zverejnil informácie, ktoré zverejniť nemal.vysvetlil Gál.Súčasná právna úprava hovorí, že niet zákonnej možnosti nesprístupniť rozhodnutia súdov o odposluchoch.konštatuje ministerstvo v materiáli.Novela má preto zaviesť výnimku z plošného sprístupňovania všetkých súdnych rozhodnutí, a to práve vo vzťahu k súhlasom súdu s poskytnutím údajov tvoriacich predmet telekomunikačného tajomstva, súhlasom na použitie ITP a príkazov súdu vydávaných podľa Trestného poriadku.Ondrej Dostál (SaS) sa neúspešne pokúsil zabezpečiť, aby rozhodnutia súdov povoľujúce nasadenie ITP neboli zverejňované len po dobu dvoch rokov od ich vydania, potom by o túto výnimku prišli. Opozičný poslanec chcel takto zabezpečiť spätnú verejnú kontrolu týchto rozhodnutí. Jeho pozmeňujúci návrh však neprešiel.