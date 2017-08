Rozhodnutie akreditačnej komisie o Čistom dni bude Richter akceptovať

Na archívnej snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 14. augusta (TASR) - Pokiaľ akreditačná komisia odporučí odobrať galantskému resocializačnému zariadeniu Čistý deň akreditáciu, minister práce Ján Richter (Smer-SD) to bude akceptovať.poznamenal pred rokovaním tripartity minister.Zasadnutie akreditačnej komisie je zvolané na 23. augusta. Má sa zaoberať novými skutočnosťami ovplyvňujúcimi akreditáciu resocializačného zariadenia Čistý deň. "Osobne si myslím, že akreditačná komisia bude veľmi promptne konať a ja budem akceptovať rozhodnutie," uviedol Richter.Komisia už raz odporúčala odobrať Čistému dňu akreditáciu, ale minister to neurobil. Resocializačnému zariadeniu podľa vlastných slov ponechal akreditáciu podmienečne. Dnes je podľa neho situácia iná, poukazuje okrem iného aj na to, že vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne vzniesol obvinenie z prečinu sexuálneho zneužívania dnes už bývalému pracovníkovi Čistého dňa.Richter tiež podotkol, že tu nejde len o Čistý deň,Môže sa podľa neho stať, že Čistý deň nebude jediné zariadenie, ktorému bude odobratá licencia. Komisia podľa Richtera koná aj pri ďalších zariadeniach.vysvetlil, ale neprezradil, o ktoré ďalšie zariadenia ide. Je to podľa neho na komisii.Ministerstvo však musí byť podľa Richtera pripravené.doplnil šéf rezortu práce.