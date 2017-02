Rozhodnutie o brexite už pocítilo viacero britských firiem

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 6. februára (TASR) - Viacero britských firiem uviedlo, že rozhodnutie Britov opustiť Európsku úniu už do určitej miery pocítili, to však neznamená, že sa situácia v blízkej budúcnosti nemôže zmeniť k lepšiemu. Ukázal to dnes zverejnený prieskum spoločnosti pre prieskum trhu Ipsos MORI.Podľa prieskumu 58 % veľkých britských firiem uviedlo, že od júna, keď Briti rozhodli o odchode z EÚ, pocítili isté negatívne dôsledky tohto kroku. Iba 31 % oslovených uviedlo, že toto rozhodnutie nemalo na nich žiadny vplyv.povedal šéf Ipsos MORI Ben Page.Zároveň dodal, že firmy sú pripravené prispôsobiť sa novej situácii.povedal Page. Najdôležitejšie však pre britské podniky je, aby sa Londýn s Bruselom dohodol na takých podmienkach, ktoré firmám zaručia prístup na jednotný trh EÚ aj po odchode a pozíciu jedného z významných obchodných partnerov Európskej únie.