Rozhodnutie prezidenta Trumpa považuje Sólymos za sebecké

Tlačová konferencia ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa (na snímke) k aktuálnej smogovej situácii na Slovensku a možným opatreniam. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 2. júna (TASR) - Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) je sklamaný z rozhodnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa odstúpiť od parížskej klimatickej dohody. Zmenu klímy považuje za dôležitú globálnu otázku, ktorá sa týka každého. Na ťahu je teraz podľa neho Európska únia, ktorá musí byť spolu s Čínou a Indiou lídrom svetového spoločenstva v boji proti klimatickej zmene.reagoval Sólymos. Odstúpenie podľa neho znamená krok späť v boji proti klimatickej zmene. Zároveň vyjadril súhlas s tvrdením generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa o tom, že zmena klímy je nepopierateľná a nezadržateľná.Sólymos považuje teóriu Trumpovej administratívy o tom, že regulácia v oblasti pôsobenia niektorých firiem znečisťujúcich ovzdušie poškodzuje americkú ekonomiku za nesprávnu.doplnil minister. Podotkol, že po odstúpení USA od dohody leží teraz väčší diel zodpovednosti na Európskej únii, ktorá musí viesť spolu s Čínou a Indiou proces plnenia záväzkov, ku ktorým sa v parížskej dohode zaviazali.Parížska klimatická dohoda bola prijatá 12. decembra 2015 konsenzom 196 strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy. Cieľom dohody je obmedziť rast globálnej teploty do konca storočia o maximálne dva stupne Celzia a podľa možnosti významne pod túto hodnotu, len o 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím. V druhej polovici 21. storočia by sa mala dosiahnuť uhlíková neutralita, teda by sa malo vypustiť len toľko emisií skleníkových plynov, koľko ekosystémy dokážu zachytiť.