Rozhodnutím I. Matoviča nechodiť do pléna sa bude zaoberať výbor

Na snímke opozičný poslanec a predseda hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 19. mája (TASR) - Rozhodnutím lídra OĽaNO-NOVA Igora Matoviča nechodiť na protest proti krokom šéfa parlamentu Andreja Danka (SNS) na schôdze pléna, sa bude zaoberať Mandátový a imunitný výbor NR SR. Pre TASR to potvrdil jeho predseda Richard Raši (Smer-SD).Matovič poslal vopred ospravedlnenie za neúčasť na všetkých rokovacích dňoch májovej aj júnovej schôdze.povedal Raši, podľa ktorého Matovič tým, že do práce chodiť nebude, porušuje vlastný sľub.O povinnosti poslancov chodiť do parlamentu hovorí aj Rokovací poriadok NR SR, kde je napísané, že poslanec je povinný zúčastňovať sa na schôdzach parlamentu a výborov, do ktorých bol zvolený.vysvetlil Raši. Poslanec takýto návrh môže, ale aj nemusí akceptovať.Ospravedlnenia za máj bude Danko posudzovať začiatkom júna. Ak Matoviča neospravedlní, Raši zvolá výbor.avizoval Raši.To, že Matovič príde pre absencie o plat a paušálne náhrady je podľa Rašiho len jedna stránka veci. Naďalej mu totiž budú patriť ostatné výsady, ako peniaze na asistentov a kanceláriu, parkovacie miesto v poslaneckej garáži či nárok na ubytovňu, čo dokopy Raši odhaduje na 2580 eur mesačne.dodal predseda výboru.Matovič pre TASR reagoval tým, že článok 32 Ústavy SR dáva možnosť postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd.vysvetlil líder OĽaNO-NOVA.Argumentuje aj tým, že od volieb po dnešný deň predložil 82 návrhov zákonov, čo je ďaleko najviac zo všetkých 150 poslancov parlamentu.odkázal.Podľa Matoviča myslieť si, že poslanecká práca je len odsedieť si to v rokovačke a stláčať podľa palčeka svojho šéfa gombíčky, je veľmi naivné a hlúpe.vysvetlil.Matovič vie, že príde o plat aj paušálne náhrady.dodal.Už v júni by sa však malo rozhodovať aj o návrhu odobrať Matovičovi mandát. Ide o jeho previnenie, keď si dvakrát zabudol pozastaviť živnosť. Zákon poslancom podnikať nedovoľuje a za dvojnásobné porušenie môže prísť až strata kresla v parlamente. Matovič sa obhajuje tým, že reálne vôbec nepodnikal, len sa mu po troch rokoch administratívne automaticky obnovila živnosť.