Rozhovory medzi nikaragujskou vládou a opozíciou prerušili na neurčito

Managua 24. mája (TASR) - Rozhovory nikaragujskej vlády prezidenta Daniela Ortegu s opozíciou a občianskymi organizáciami sa dostali do slepej uličky a prerušili ich na neurčito. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP s odvolaním sa nikaragujského kardinála Leopolda Brénesa.Katolícka cirkev je sprostredkovateľom rozhovorov medzi vládou a predstaviteľmi študentov, občianskych organizácií a podnikateľov, ktoré sa začali minulý týždeň po protestoch, ktoré si vyžiadali desiatky mŕtvych.Podľa Brénesa sa biskupi rozhodli prerušiť rokovania vzhľadom na to, že sa nepodarilo dosiahnuť konsenzus. Odporcovia vlády požadovali medziiným predčasné voľby a zmeny vo volebných zákonoch, o čom vládni vyjednávači odmietli diskutovať. Brénes navrhol vytvorenie zmiešanej komisie po troch reprezentantoch z každej strany, aby našli východisko zo súčasnej situácie.Medziamerická komisia pre ľudské práva (IACHR) v pondelok konštatovala, že počas protestov proti Ortegovi bolo od 18. apríla zabitých najmenej 76 ľudí, 868 ďalších utrpelo zranenia a 438 bolo zadržaných. Tento autonómny orgán Organizácie amerických štátov (OAŠ) v správe takisto odsúdil reakciu vlády Nikaraguy na protesty, v rámci ktorej došlo k porušeniu ľudských práv vrátane mučenia a možno i k vraždám.Násilné demonštrácie boli reakciou na zmeny v systéme sociálneho zabezpečenia, ktoré zvyšovali príspevky zamestnancov a zamestnávateľov a zároveň zaviedli päťpercentné zníženie dôchodkov. Ortega neskôr tieto zmeny zrušil, ale protesty to nezastavilo.Protesty sú najvážnejšou krízou počas 11-ročnej vlády Ortegu, ktorý je obviňovaný, že spolu so svojou manželkou Rosariou Murillovou, zastávajúcou funkciu viceprezidentky, zmenil Nikaraguu na rodinnú diktatúru.