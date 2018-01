Rozhovory o vytvorení veľkej koalície v Nemecku sa skončia 4. februára

Na snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Berlín 26. januára (TASR) - Účastníci dlho očakávaných koaličných rokovaní nemeckých konzervatívcov z únie CDU/CSU a sociálnych demokratov z SPD sa dohodli na ich zavŕšení do 4. februára. Oznámil to v piatok Michael Grosse-Brömer, šéf parlamentnej frakcie CDU/CSU, ktorého slová citovala agentúra DPA.Grosse-Brömer sa takto vyjadril po prvom kole oficiálnych rokovaní medzi predstaviteľmi Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU), sesterskej Kresťanskosociálnej únie v Bavorsku (CSU) a Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) v Berlíne, ktoré by mohli priniesť dohodu o obnovení doterajšej veľkej koalície."Záverečné rokovania" by sa podľa jeho slov mali konať počas víkendu 3.-4. februára. Pre prípad, že by sa vyskytli nezrovnalosti, si strany ponechali ďalšie dva dni ako rezervu.Najskôr sa v piatok ráno o 09.00 h v sídle CDU stretli lídri všetkých troch strán - kancelárka Angela Merkelová a jej kolegovia z CSU a SPD Horst Seehofer a Martin Schulz. Stalo sa tak štyri mesiace po septembrových parlamentných voľbách, ktorých nejednoznačné výsledky doposiaľ neumožnili zostavenie nového kabinetu.Následne rozhovory pokračovali za účasti 15 popredných predstaviteľov každého z troch spomínaných subjektov, ktorí budú plniť úlohu koordinačného grémia. Rokovať začalo aj 18 pracovných skupín.