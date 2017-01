Rozložili medzinárodnú zločineckú skupinu, ktorá vykrádala bankomaty

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 27. januára (TASR) – Piatich členov medzinárodnej zločineckej skupiny zatkli policajné zložky v Európe a Ázii s pomocou európskeho policajného úradu Europol. Skupina podnikala špecializované útoky na bankomaty, z ktorých získavala všetku vloženú hotovosť.Troch zločincov zatkli taiwanskí vyšetrovatelia a po jednom rumunské a bieloruské úrady. Traja z nich už boli usvedčení. Na odhalení páchateľov sa podieľal Europol prostredníctvom svojho centra na boj proti kybernetickej kriminalite.Zločinecká skupina používala pri útokoch e-maily so škodlivými prílohami, prenikala do vnútorných sietí bánk a nastavení bankomatov a používala programy, ktorými za sebou zahladila stopy kriminálnej aktivity v kybernetickom prostredí. Zločinci celkovo pripravili banky o približne tri milióny eur.Vyšetrovanie sa začalo v úvode roka 2016. Páchatelia vstupovali do zločineckej skupiny cez internet a väčšina z nich mala viacero občianstiev, čo im umožňovalo jednoduché cestovanie a páchanie trestnej činnosti po celom svete. Europol pri vyšetrovaní pomáhal po organizačnej stránke a analyzoval získané dáta a techniku.