Rozmýšľate, čo zjesť?Pizza ovládla Medzinárodný deň talianskych kuchýň

Rím 17. januára (TASR) - Talianska pizza sa dnes pri príležitosti Medzinárodného dňa talianskych kuchýň stane oficiálnym vyslancom talianskej gastronómie.V roku 2017 pôjde už o desiaty ročník tohto dňa. Jeho organizátori zdôrazňujú, že oficiálny pokrm, taliansku pizzu, bude možné 17. januára tohto roku pripravovať v dvoch podobách: buď ako pizzu Margheritu podľa pôvodného receptu, alebo ako pizzu s prísadami podľa vlastného výberu - dôležité bude v tom prípade dodržať taliansky postup prípravy.Prvýkrát tento deň Virtuálna skupina talianskych kuchárov zorganizovala v roku 2008.Talianski kuchári sa tradične pripravujú na 17. január s cieľom podporiť pravú nefalšovanú taliansku gastronómiu.V taliančine sa tento deň nazýva La Giornata Internazionale delle Cucine Italiane; do angličtiny ho Taliani prekladajú ako International Day of Italian Cuisines (IDIC), teda talianske kuchyne v množnom čísle. Vyjadruje sa tým najmä regionálna rozmanitosť toho, čomu sa jednoducho hovorí "talianska kuchyňa".Pre ňu je typický chlieb, olivový olej a rajčiny, ale ovplyvňovali ju aj iné regionálne či národné produkty a ingrediencie: na severe maslo, niektoré syry, z Rakúska štrúdľa. Na Sicílii možno nájsť arabské gastronomické vplyvy.Pre typickú taliansku kuchyňu je dôležitou skutočnosťou jej domáca príprava a využívanie najmä sezónnych potravín a produktov. Mnohé jedlá sa v minulosti varili v chudobných rodinách, avšak šikovnosťou a fantáziou pri ich príprave sa časom podarilo priviesť ich na vysokú úroveň a neraz sa označujú ako miestna špecialita.Termín Medzinárodného dňa talianskych kuchýň - 17. január - nie je náhodný. V ten deň na Apeninskom polostrove slávili katolícky sviatok sv. Antona. Okrem toho sa v ten deň tradične začínal karneval.Organizátori Medzinárodného dňa talianskych kuchýň využívajú tento deň aj na odovzdávanie Ceny talianskej kuchyne (Italian Cuisine Worldwide Awards) jednotlivcom, ktorí prispeli k zavedeniu, zachovaniu alebo rozšíreniu originálnej talianskej kuchyne vo svete.Laureátom "Oscara talianskej kuchyne" v zahraničí sa napríklad v roku 2010 stal slávny kuchár Jamie Oliver, ale je ním aj šéf tímu Ferrari Formule-1 Gianfelice Guerini.Medzinárodný deň talianskych kuchýň organizuje združenie Virtuálna skupina talianskych kuchárov (Gruppo virtuale cuochi italiani, GVCI), ktoré zoskupuje približne 1200 profesionálnych majstrov v bielej čiapke, pracujúcich vo vyše 70 krajinách sveta.Popri chvále na chutný pokrm v ten deň ide aj o upozornenie, že názov talianska kuchyňa sa neraz zneužíva na jedlá, ktoré v princípe s Talianskom nemajú nič spoločné. Ak má 17. január prispievať k lepšiemu poznávaniu talianskej gastronómie a gastronomickej kultúry, potom má zároveň jasne povedať NIE zneužívaniu jej mena.V minulých rokoch na Medzinárodný deň talianskych kuchýň majstri varešky pripravovali: rezeň z karé na milánsky spôsob (2016), prekladané baklažány (2015), špagety s rajčinovou omáčkou a bazalkou (2014), zákusok tiramisu (2013), teľacie mäso so špikovou kosťou a s milánskym rizotom (2012), janovské pesto (2011), široké cestoviny s ragú na bolonský spôsob (2010), rizoto na milánsky spôsob (2009) a špagety alla carbonara (2008).