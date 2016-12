Rožňavská polícia varuje pred používaním pyrotechniky pred Silvestrom

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rožňava 25. decembra (TASR) – Z dôvodu množiacich sa podnetov na nepovolené používanie zábavnej pyrotechniky mestská polícia upozorňuje, že podľa platného všeobecne záväzného nariadenia je ich používanie zakázané."Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o ochrane verejného poriadku je v meste Rožňava používanie pyrotechnických výrobkov zakázané. Pyrotechnické výrobky možno použiť len počas osláv Silvestra a príchodu Nového roku, konkrétne od 31. decembra od 17.00 h do 1. januára do 3.00 h. Kto použije zábavnú pyrotechniku na území mesta v rozpore s uvedeným ustanovením, dopustí sa priestupku, za ktorý mu hrozí pokuta v blokovom konaní až do výšky 33 eur," zdôraznil náčelník Mestskej polície v Rožňave Róbert Hanuštiak.Podľa jeho slov je zarážajúce, že zábavnú pyrotechniku často používajú deti, ktorým takáto nebezpečná vec vôbec do rúk nepatrí. "Deti nevedia zhodnotiť riziko, ktoré im pri tom hrozí a často si neuvedomujú ani dôsledky svojho konania," povedal.Ako doplnil, používanie zábavnej pyrotechniky nevadí len nám ľuďom, ale i zvieratám. "Domáci miláčikovia majú sluch niekoľkonásobne lepší ako my, pri výbuchu pyrotechniky sa strašne boja a veľmi tým trpia. Správajú sa nepredvídateľne, utekajú z domovov a nie sú schopní sa vrátiť. Z uvedeného dôvodu mestská polícia pravidelne v tomto období eviduje zvýšený počet zabehnutých zvierat, ktoré musíme prácne odchytávať a následne hľadať ich majiteľov," dodal Hanuštiak.