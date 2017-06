Rozort hospodárstva: Košická Minebea žiada od štátu pomoc 19,25 mil. €

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júna (TASR) - Košická firma Minebea Slovakia, s.r.o., žiada od štátu investičnú pomoc takmer 20 miliónov eur na vybudovanie nového podniku priemyselnej výroby a na vytvorenie nových pracovných miest v lokalite Košice. Vyplýva to z investičného zámeru zverejneného Ministerstvom hospodárstva (MH) SR, ktorý by v najbližšom období mala prerokovať a schváliť vláda.konštatuje v materiáli MH SR.V súvislosti s plánovanou realizáciou investičného zámeru žiadateľ požaduje poskytnutie investičnej pomoci vo forme dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v celkovej maximálnej nominálnej výške 19,25 milióna eur.Cieľom investičného zámeru je vybudovanie nového závodu na výrobu mechatronických pohonných systémov situovaného v Košiciach. Súčasťou zámeru je taktiež vybudovanie R&D centra, ktoré bude zamerané na výskum a vývoj v oblasti mechatronických pohonných systémov.Minebea Slovakia, s.r.o., Košice bola do Obchodného registra SR zapísaná v novembri 2016. Predmetom jej činnosti je najmä výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely, výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok, výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov. Eviduje základné imanie vo výške 15 miliónov eur. Jej jediným spoločníkom je japonská firma MinebeaMitsumi Inc.Prijímateľ pomoci patrí do skupiny Minebea, ktorá je globálnym lídrom vo výrobe mechatronických a elektronických súčiastok a komponentov pre oblasť automotive. Produkty skupiny majú aj iné segmentové zameranie, napríklad elektromotory, ložiská, magnetické spojky a spojovacie materiály.Skupina bola založená v roku 1951. V súčasnosti pôsobí v Ázii, v Severnej Amerike a v Európe, prostredníctvom 68 dcérskych spoločností spoločne zamestnávajúcich viac ako 60.000 zamestnancov. Konsolidované ročné tržby prekračujú 4,5 miliardy eur. V Európe má skupina svoje prevádzky vo Veľkej Británii, v Nemecku, Česku a na Slovensku. Závod v Bratislave vznikol v roku 2004 a zaoberá sa kompletizáciou elektro-motorčekov pre automobilový a iný priemysel.