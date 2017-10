ROZPOČET 2018: Najviac financií pôjde pre tieto rezorty

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. októbra (TASR) - Štátny rozpočet má v budúcom roku hospodáriť s hotovostným schodkom 1,973 miliardy eur. Jeho celkové príjmy sa plánujú na úrovni 13,983 miliardy eur a výdavky by mali dosiahnuť 15,956 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018, ktorý dnes zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.Najväčší objem výdavkov má na budúci rok naplánovaná kapitola ministerstva vnútra, a to 2,401 miliardy eur, čo je medziročne viac o 2,91 %. Nasleduje ministerstvo práce s výdavkami na úrovni 2,341 miliardy eur (+3,95 %), rezorty zdravotníctva s 1,396 miliardy eur (+1,82 %) a školstva s 1,364 miliardy eur (-4,88 %). Viac ako miliardu má rozpočtovanú ešte ministerstvo dopravy (1,176 miliardy eur, -45,3 %), rezort pôdohospodárstva (1,101 miliardy eur, +0,55 %) a ministerstvo obrany (1,082 miliardy eur, +9,29 %).Rezort spravodlivosti má pre budúci rok v rozpočte naplánovaných 400 miliónov eur (+2,3 %), ministerstvo financií 364 miliónov eur (-24,79 %), rezort kultúry 280 miliónov eur (+14,75 %) a ministerstvo hospodárstva 256 miliónov eur (+1,99 %). Menej ako 200 miliónov majú v rozpočte vyčlenené kapitoly ministerstva životného prostredia (193 miliónov eur, -60,61 %) a rezortu diplomacie (119 miliónov eur, +6,25 %).