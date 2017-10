Rozpočet pre zdravotníctvo poisťovne vítajú

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 10. októbra (TASR) – Väčší balík peňazí pre zdravotníctvo v budúcom roku zdravotné poisťovne potešil. Vyššie výdavky pre tento sektor označili za potrebné, pri prosperujúcej ekonomike štátu to ale považujú za legitímnu rolu štátu.okomentovala zverejnený návrh štátneho rozpočtu na rok 2018 Viktória Vasilenková, hovorkyňa štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). VšZP si podľa nej uvedomuje potrebu navýšenia zdrojov pre ambulantný sektor.Nárast zdrojov víta aj zdravotná poisťovňa Dôvera. Ak sa ekonomike darí, ich navýšenie je podľa nej legitímnou rolou štátu. Súkromná poisťovňa nepočíta s tým, že by sa týmto krokom zjednodušili rokovania s poskytovateľmi.povedal generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan. Dúfa, že štátny rozpočet schváli parlament v takej forme, aby sa zdravotníctvo nemuselo budúci rok dofinancovať. Navrhnutá sadzba za poistencov štátu mohla byť vyššia, myslí si. Väčšia ťarcha tak podľa neho dopadá na ekonomicky aktívnych obyvateľov.Do zdravotníctva by malo ísť medziročne o vyše 2,7 percenta viac zdrojov, vyplýva z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018. Ten síce proti schválenému rozpočtu hovorí o raste 7,7 percenta, keďže však do sektora prišlo viac peňazí, než sa počítalo, rast bude reálne menší.Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) považuje návrh rozpočtu za postačujúci. Celkové príjmy v zdravotníctve na rok 2018 sa predpokladajú vo výške 4,8 miliardy eur.uviedol.Viac peňazí treba podľa Druckera napríklad pre plánované preplácanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, nové fungovanie urgentov v nemocniciach či potrebu dofinancovania ambulantného sektora.Union zdravotná poisťovňa na návrh rozpočtu zatiaľ nereagovala.