Rozpočtová rada: Verejné financie smerujú k dlhodobej udržateľnosti

Ivan Šramko. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. mája (TASR) - Verejné financie na Slovensku smerujú k dlhodobej udržateľnosti. V roku 2016 totiž ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti dosiahol prvýkrát zápornú úroveň 0,1 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vláda by však nemala poľaviť vo svojich cieľoch a počítať aj s možnými rizikami. Stále medzi ne patrí starnutie populácie či rastúce výdavky v zdravotníctve. Vo svojej najnovšej Správe o dlhodobej udržateľnosti verejných financií za rok 2016 to konštatuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).Vlani sa dlhodobá udržateľnosť verejných financií na Slovensku medziročne zlepšila. "i," skonštatoval na dnešnej tlačovej konferencii predseda RRZ Ivan Šramko. Ako ďalej uviedol, po zohľadnení makroekonomického scenára, demografického vývoja a súčasných politík by na horizonte roku 2066 nemala byť prekročená horná hranica ústavného limitu na dlh, teda 50 % HDP. "doplnil Šramko.Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti sa znížil z pôvodnej úrovne 6,8 % HDP v roku 2011 na -0,1 % HDP v roku 2016.priblížil dôvody zlepšenia člen RRZ Ľudovít Ódor. V posledných rokoch k zlepšeniu udržateľnosti verejných financií pomohli aj lepšie výsledky ekonomiky." priblížil Ódor s tým, že v horizonte 50 rokov by nemal prekročiť dlh "nebezpečné hranice". Vláda by však nemala poľaviť. "doplnil Ódor.K udržateľnosti verejných financií tak pozitívne prispievajú najmä výdavky na dôchodky, školstvo v dôsledku poklesu počtu študentov, ako aj priaznivý ekonomický vývoj. Naopak, najväčší negatívny vplyv na udržateľnosť majú rastúce výdavky v zdravotníctve a výdavky na dlhodobú starostlivosť, ktoré prispievajú k zhoršeniu ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti o takmer jeden percentuálny bod.," upozornil Ódor.RRZ ďalej skonštatovala, že ciele, ktoré si zadefinovala vláda v Programe stability na najbližšie roky, sú v rokoch 2017 až 2019 v súlade s dlhodobou udržateľnosťou verejných financií. Napriek tomu by mal vládny kabinet využiť súčasné priaznivé ekonomické podmienky, ako aj úspory z už prijatých opatrení v priebežnom dôchodkovom systéme na dosiahnutie rozpočtového prebytku vo výške 0,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2020, ako aj na zníženie dlhu na 43 % HDP. Po splnení cieľa v roku 2020 si bude dosiahnutie dlhodobo udržateľných financií vyžadovať prijatie dodatočných opatrení vo výške 0,3 % HDP.