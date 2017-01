Rozpočtový deficit USA sa v decembri takmer zdvojnásobil

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 12. januára (TASR) - Rozpočtový deficit Spojených štátov zaznamenal v decembri výrazný medziročný rast, už druhý mesiac po sebe.Americké ministerstvo financií uviedlo, že rozpočtový schodok USA dosiahol v poslednom mesiaci minulého roka 27,5 miliardy USD (25,75 miliardy eur). To je takmer dvojnásobok oproti deficitu v decembri 2015, ktorý predstavoval okolo 14 miliárd USD. Zároveň je to viac aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí očakávali, že za december 2016 dosiahne rozpočtový deficit USA 25 miliárd USD.Za prvé tri mesiace súčasného rozpočtového roka v USA (začal sa v októbri) predstavoval rozpočtový schodok okolo 208 miliárd USD. V rovnakom období predchádzajúceho fiškálneho roka dosiahol deficit približne 216 miliárd USD. Po úprave o kalendárne vplyvy však schodok za prvé tri mesiace fiškálneho roka 2016/2017 dosiahol 230 miliárd USD, zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho fiškálneho roka to bolo 174 miliárd USD.