Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 23. mája (TASR) - Rozpočtový schodok Británie sa v apríli prehĺbil viac, ako ekonómovia očakávali. Dôvodom bolo zvýšenie dlhu a slabý rast príjmov z výberu dane z pridanej hodnoty (DPH). Ten signalizuje, že zrýchľujúca sa inflácia má negatívny vplyv na spotrebiteľské výdavky. Oznámil to dnes štatistický úrad Office for National Statistics (ONS).Podľa ONS sa deficit v britskom rozpočte v apríli, teda v prvom mesiaci nového finančného roka 2017/18, zvýšil na 10,4 miliardy GBP (12,04 miliardy eur) z 9,2 miliardy GBP v apríli 2016.Analytici pritom odhadovali, že rozpočtový deficit Británie dosiahne v apríli 8,9 miliardy GBP.Čistý verejný dlh po vylúčení intervencií dosiahol na konci apríla 1,72 bilióna GBP, čo predstavuje 86 % hrubého domáceho produktu (HDP). Dlh Británie sa v apríli 2017 zvýšil oproti vlaňajšku o 114,1 miliardy GBP.ONS ďalej uviedol, že rozpočtové príjmy z výberu DPH sa v apríli zvýšili len o 0,2 %. To bol ich najpomalší nárast od augusta 2016, keď britskou ekonomikou otriasali dôsledky referenda o brexite. Ale príjmy z výberu firemných daní v apríli stúpli až o 7 %.Celkové rozpočtové príjmy Británie v sledovanom mesiaci pritom vzrástli 1 %.