Rozprávková udalosť roka

Príbeh fantasy filmu sa začína na malom ostrovčeku s vlakovou stanicou, lokomotívou Emou a jej rušňovodičom Lukášom. Jedného dňa prišiel na ostrov poštár, ktorý tam doručil záhadný balík. V ňom sa nachádzalo čierne dieťa, ktoré bolo adoptované ostrovanmi a pomenované Jim Gombička. Ako však Jim rástol, kráľ sa začal obávať, že keď Jim dospeje, tak na ostrove neostane dostatok miesta. Taktiež Lukášovi oznámil, že lokomotíva Ema bude musieť byť odstránená. Lukáš sa teda rozhodol, že spolu s Jimom a Emou odídu preč z ostrova. Z lokomotívy tak spravili provizornú loď a v noci odplávali.

Nakoniec sa dostali až na pobrežie Číny, ktorej v tom čase vládol smútiaci cisár. Jeho dcéra, princezná Li Si, bola totiž unesená a držaná v Dračom meste. Lukáš a Jim teda ponúkli pomoc a vydali sa hľadať princeznú. Počas ich dobrodružstiev, však Jim začal odhaľovať aj pravdu o svojej tajomnej minulosti…

Do kín prichádza nový film od autora kultového Nekonečného príbehu: Jim Gombička, Lukáš a Lokomotíva Ema Foto: Magic Box Foto: Magic Box

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júna (OTS) - Pamätáte si ešte na kultový film Nekonečný príbeh? Je to už neuveriteľných 34 rokov, odkedy sa dostalo rozprávkové putovanie malého Bastiana o záchrane ríše Fantázie na strieborné plátno. Autor najslávnejšej rozprávky, spisovateľ Michael Ende sa stal vďaka Nekonečnému príbehu jedným z najúspešnejších autorov detskej literatúry. V týchto dňoch prichádza do kín ďalší film, ktorý je filmovou adaptáciou knižky z jeho pera: Jim Gombička, Lukáš a Lokomotíva Ema.Novinka vstupuje do slovenských kín už 28. júna 2018. Zaujímavosťou je, že na svoje filmové spracovanie čakala poriadne dlho. Knižka Jim Gombička, Lukáš a lokomotíva Ema, ktorá je predlohou filmu, sa totiž stala bestsellerom už v roku 1960.Viac ako 60 rokov po tom, ako Michael Ende napísal dobrodružstvá dvoch kamarátov a jednej lokomotívy, prináša režisér Dennis Gansel (ktorý má na konte projekty ako Mechanic: Resurrection alebo Náš vodca) túto nadčasovú klasiku na plátno. Oživí tak spomienky miliónov čitateľov tohto detského fenoménu.Film vznikal dlhých 14 rokov a s rozpočtom 25 miliónov eur je považovaný za najväčšiu a najdrahšiu nemeckú filmovú produkciu. Hlavné úlohy si zahrali Solomon Gordon /Jim/ a Henning Baum /Lukáš/. Autormi scenára sú Sebastian Niemann a Dirk Ahner, ktorí pri písaní využili pomoc britského scenáristického veterána Andrew Birkina /Parfém, Meno ruže/. Vo filme je použitých veľké množstvo špeciálnych efektov. Postavy prechádzajú rozmanitými prostrediami i krajinami a sprevádzajú ich rozprávkové bytosti. Tie bolo potrebné dotvoriť pomocou počítačovej techniky. V jednom období pracovalo na filme až 500 špičkových animátorov, ktorí vytvárali postavy i všetky prostredia. Mnohí z nich pracujú pre spoločnosť Marvel.Známy spisovateľ Michael Ende vyrastal v nacistickom Nemecku. Jeho nápad na prvú knižku o Jimovi, Lukášovi a Emme prišiel v roku 1956 ako odpoveď na nacistickú rasovú ideológiu; a nečakane vyústil do 500-stranového rukopisu. Ende ho ponúkol až dvanástim vydavateľom, no prijal ho až posledný z nich. Knižka sa postupne stala bestsellerom, bola preložená do 33 jazykov a z Endeho urobila najpopulárnejšieho nemeckého detského autora. Pre veľký úspech sa príbeh dočkal aj pokračovania s názvom Jim Button and the Wild 13.Michael Ende neskôr napísal „Momo“ (1973) a „Nekonečný príbeh“ (1979), ktoré sa stali v nemecky hovoriacich krajinách bestsellermi. Boli preložené do viac ako 40tich jazykov. V Európe, Ázii a Amerike sa z nich predalo takmer 30 miliónov kópií. Filmové adaptácie Nekonečného príbehu (1984, réžia Wolfgang Petersen) a Momo (1986, réžia Johannes Schaaf) oživili knižných hrdinov a ich fantastické dobrodružstvá spoznali diváci na celom svete.