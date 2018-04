Rozprávkový zámok 2018: Bojnický zámok ponúkne príbeh o tom, ako išlo vajce na vandrovku

Pohľad na Bojnický zámok v Bojniciach. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Pohľad na Bojnický zámok v Bojniciach. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bojnice 9. apríla (TASR) - Na Bojnickom zámku sa tento rok v rámci podujatia Rozprávkový zámok budú môcť malí i veľkí návštevníci zoznámiť s príbehom o tom, ako išlo vajce na vandrovku. S prípravou 22. ročníka podujatia, ktoré sa uskutoční v júni, začali organizátori už v septembri minulého roka. V nedeľu (8.4.) vyberali účinkujúcich.





Námet aktuálneho ročníka vyberal režisér Róbert Mankovecký s producentkou Petrou Roháčovou Čavojskou z niekoľkých verzií. "Ostali dve finálne, Čarodejník z krajiny Oz a Ako išlo vajce na vandrovku. Tento rok sme nechceli robiť štyri rôzne rozprávky tak, ako sme to robili posledných štyri či päť ročníkov, ale jednu ucelenejšiu. Vyhralo napokon vajce, lebo je to slovenská rozprávka a čarodejník je americká klasika, ktorá až tak našim deťom niečo nehovorí," povedal pre TASR Mankovecký. Tento rok bude príbeh rozprávať viac bábok a menej činohercov, čo môže byť podľa neho formálne zaujímavejšie.Príbeh Ako išlo vajce na vandrovku na Bojnickom zámku deťom i dospelým predstaví asi 80 účinkujúcich. Na konkurze sa režisér zaujímal o ich prejav, tiež umelecké zručnosti, preto tam niektorí i spievali. Okrem hercov a spevákov sa počas podujatia predvedú i muzikanti. "Som veľmi spokojný, veľmi veľa dievčat je absolventkami rôznych konzervatórií, veľa mladých ľudí je z ochotníckych divadelných súborov, to znamená mnohí majú dlhoročné skúsenosti. Trištvrte ľudí, ktorí hrajú činoherné postavy, poznám z minulých ročníkov, čiže sú to skúsení herci," skonštatoval režisér.





Hranie v priestoroch zámku a na javisku je rozličné. "Rozdiel je to samozrejme obrovský, lebo divadlo je priestor, ktorý je na jednej strane veľmi anonymný pre diváka. Sedí v akejsi tme, v komunite diváckej a pred ním sa odohráva na scéne nejaký príbeh. Tu sme v autentických priestoroch zámku, to znamená, niekedy nepotrebujeme vyrábať kulisy, pretože už tu stoja. Predovšetkým je rozdiel v tom, že tu je oveľa kontaktnejšie herectvo, divák stojí od nás meter," priblížil ďalej Mankovecký. Príbeh tiež podľa neho odohrajú herci niekoľkokrát za deň, kým v profesionálnom divadle hrajú jedno, dve predstavenia.



"Na zámku je to divadelný a dramatický druh rozprávky, ale nie je to úplne regulárne divadlo, ani ho nemožno očakávať. Vždy je to na hrane študentského happeningu a recesie, ale snažím sa ju eliminovať do maximálne možnej znesiteľnej miery," dodal režisér.



S rozprávkou Ako išlo vajce na vandrovku na Bojnickom zámku sa budú môcť návštevníci zoznámiť v termínoch od 13. do 17. júna a od 20. do 24. júna. "Každý rok má podujatie nejaké posolstvo, tento to bude priateľstvo. Táto myšlienka sa bude spomínať počas celej prehliadky," uzavrela Roháčová Čavojská.



Organizátormi sú agentúra Rozprávkový svet a Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice.