Rozprávky majú šťastný koniec, vravel Peter Sagan po triumfe v Longwy

Peter Sagan síce nie bez chýb, ale o to úžasnejšie zrežíroval záver 3. etapy, ktorá sa v Longwy na severovýchode Francúzska končila 1,6 km dlhým stúpaním k miestnej citadele.

SAGAN ZDOLAL ŠPIČKOVÝCH KLASIKÁROV

Dvojnásobný majster sveta Sagan zdolal Austrálčana Michaela Matthewsa, Íra Daniela Martina aj úradujúceho olympijského víťaza Belgičana Grega van Avermaeta, čiže všetko ostrieľaných špičkových klasikárov.

“Záverečný kopec bol dosť ťažký. Vyvinulo sa to trochu zvláštne, nečakal som, že Richie Porte nastúpi. Chcel som ho zísť a keď som sa ocitol na čele pelotónu, do cieľa chýbalo ešte 400 metrov, čo bolo pomerne veľa,” uviedol Peter Sagan pre RTVS a ďalej pokračoval: “Napokon som ešte aj vykopol nohu z pedálu, ale rozprávky majú šťastný koniec a dnes som bol šťastný ja. V prvom rade sa chcem poďakovať tímovým kolegom, pretože odviedli skvelú prácu. Najmä brat Juraj, ktorý strávil na špici takmer celý deň. Som veľmi šťastný, je to pre nás veľká výhra, atmosféra v tíme bude už o niečo pokojnejšia.”

DVORŠČÍK VYZDVIHOL SAGANOVU TAKTIKU

Záver 3. etapy Tour de France s nezameniteľným Saganovým rukopisom pozorne sledoval aj bývalý skvelý slovenský cyklista, amatérsky vicemajster sveta z roku 1994 Milan Dvorščík. Vyzdvihol Saganovu taktiku s ľahkým prevodom v záverečnom kilometri.

“Od jedného kilometra až po približne značku 300 m pred cieľom Peter jazdil na ľahký prevod, čiže šetril si hrubú silu na záverečný špurt. Na to, aby si to mohol dovoliť, musí mať pretekár výkonnosť, ktorú Peter preukázal. Na ťažký prevod vsadil až v záverečných metroch. Chvíľu to vyzeralo, že sa mu môže stať osudným vytrhnutie nohy z pedálu. Aj sám Peter však v prvom interview potvrdil, že sa mu podarilo rýchlo nakopnúť tretry do pedálov a veľa nestratil, keďže predtým mal pred ostatnými náskok minimálne jednej dĺžky bicykla. Súperi ho tak vlastne len zmazali, nedostali sa pred neho,” zhodnotil Milan Dvorščík pre agentúru SITA.

K úplnej koncovke etapy známy cyklistický rozhodca ešte podotkol: “Záverečných 200 m nebolo až v takom ostrom stúpaní a vtedy sme mohli vidieť obrovské zrýchlenie Michaela Matthewsa, ktorý vyletel zo závetria. Päťdesiat metrov pred cieľom mu tak trochu došli sily a aj to bolo veľmi dôležité.” Na otázku, či má toto víťazstvo Sagana, keď zdolal silnú konkurenciu v klasikárskom súboji do kopca vyššiu cenu, ako napríklad etapový triumf na rovine, Dvoršík odpovedal: “

“Na Tour de France sú všetky dosiahnuté víťazstvá veľké. Samozrejme, inak sa hodnotí, keď sa ide tzv. na férovku alebo z úniku, ale takýto typ víťazstiev sa skôr odohráva v druhom alebo treťom týždni pretekov, keď sú cyklisti viac unavení a rozostupy v celkovej klasifikácii sú už veľmi veľké. V prvom týždni k takýmto prípadom veľmi nedochádza, aj z úniku to je zväčša iba na pár sekúnd, respektíve do dvoch minút. Pelotón je ešte veľmi silný a pretekári ostražití. Je to teda vynikajúce aj z tohto pohľadu, Petrovi etapa sedela tým, že sa končila stúpaním, potvrdil rolu favorita. Treba povedať, že mu výrazným spôsobom pomohol aj tím. Okrem brata Juraja v závere najmä Rafal Majka, ktorý vpredu dotiahol súperov. Aj ušetrenie malého množstva síl v závetrí je v takomto prípade dôležité.”