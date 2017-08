Rozruch na D1 v ČR:V slovenskom kamióne odhalili kamionistu-podvodníka

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Praha 1. augusta (TASR) - O vodičovi slovenského kamiónu, ktorý sa v ostatný júlový deň pokúsil v ČR neúspešne o podvod s tachografom a ktorému za to v prípade potvrdenia viny súdom hrozia až tri roky za mrežami, informoval dnes internetový server iDNES.cz s odvolaním sa na policajné zdroje.Vodiča kamiónu so slovenským evidenčným číslom kontrolovali policajti na diaľnici D1 pri Jihlave v smere na Prahu. Aj keď bolo vozidlo v čase začatia kontroly evidentne v pohybe, záznamové zariadenie signalizovalo čosi iného. Na vodičovu kartu a do digitálneho tachografu sa jazda nezaznamenala, naopak tam bol záznam o odpočinku, vyplýva zo slov policajnej hovorkyne Dany Čírtkovej.Zmenu umožnil magnet, ktorý mal vodič pripevnený k zariadeniu. Policajti magnet zaistili a kamionistu zadržali. Ešte v ten istý deň začalo jeho trestné stíhanie pre neoprávnený prístup k počítačovému systému a nosiča informácií. Muža stíhajú na slobode.V troch podobných prípadoch, ktoré zaznamenali od májového rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu ČR dávajúceho predmetné právomoci policajtom, už padli súdne verdikty. Vodiči dostali podmienečné tresty odňatia slobody, a to na štyri mesiace so skúšobným obdobím jedného roka a na desať mesiacov so skúšobnou lehotou 20 mesiacov, v jednom prípade peňažný trest 45.000 Kč s alternatívou troch mesiacov väzenia.