Rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa sa upraví

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júna (TASR) - Záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (KZVS) aj na ďalších zamestnávateľov v odvetví sa upraví. Vyplýva to z návrhu novely zákona o kolektívnom vyjednávaní z dielne rezortu práce, ktorý dnes definitívne schválil parlament.Právna norma nadobudne účinnosť od 1. septembra tohto roka. Opäť sa tak začne uplatňovať zákon, ktorý umožní rozširovanie záväznosti KZVS aj na ďalších zamestnávateľov v odvetví alebo v časti daného odvetvia.Rezort novelou zákona reaguje na nález Ústavného súdu (ÚS) SR z minulého roka, podľa ktorého bola právna norma o rozširovaní záväznosti KZVS protiústavná. Súd rozhodol, že pri fakultatívnej extenzii o kolektívnom vyjednávaní rezort práce podľa vlastnej úvahy môže, ale nemusí rozhodnúť o extenzii.skonštatovalo ministerstvo s tým, že podľa navrhovanej právnej úpravy má zmluvná strana alebo zmluvné strany KZVS právo oznámiť, že uzatvorili reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. Tá má mať účinky aj na iných zamestnávateľov v odvetví alebo v časti odvetvia, v ktorom je reprezentatívna.V nadväznosti na to, ak sú splnené podmienky reprezentatívnosti, ministerstvo oznámi uzatvorenie reprezentatívnej kolektívnej zmluvy v Zbierke zákonov SR.priblížil rezort práce.Ministerstvo tiež v predkladacej správe uviedlo, že nálezom ÚS SR sa taktiež namieta, že podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní sa extenzie kolektívnej zmluvy vykonávali podzákonnou normou, a to výnosom ministerstva.predpokladá ministerstvo. Pri splnení zákonom presne definovaných podmienok dôjde k zverejneniu oznamu v zbierke v tom zmysle, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa a vzťahuje sa na ďalších zamestnávateľov v odvetví alebo v časti odvetvia.doplnilo ministerstvo v predkladacej správe.