Rozsudok v súdnom spore medzi Maďarskom a SR o Gabčíkovo-Nagymaros

Haag/Bratislava 16. septembra (TASR) - Medzinárodný súdny dvor (MSD) v holandskom Haagu dňa 25. septembra 1997 rozhodol v súdnom spore medzi Maďarskom a Slovenskou republikou (SR) o Sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (SVDGN).Maďarsko a bývalé Československo uzavreli v roku 1977 zmluvu o výstavbe SVDGN s cieľom vyrábať elektrickú energiu, bojovať proti záplavám a zlepšiť navigáciu na Dunaji.Maďarsko však v máji až novembri 1989 jednostranne a bez toho, aby to oznámilo, ukončilo práce na stavbe svojej časti, čím donútilo Česko-Slovensko od novembra 1991 realizovať len časť diela pri Bratislave v pozmenenej podobe. Maďarsko jednostranne zrušilo realizáciu projektu a neskôr od zmluvy odstúpilo s odôvodnením, že ide o projekt s vážnym rizikom pre životné prostredie v Maďarsku a pre zásobovanie Budapešti vodou. Slovensko pristúpilo výlučne na svojom území k uvedeniu do prevádzky projektu - variantu C. Dňa 24. októbra 1992 o 9.55 h sa začalo uvádzanie stupňa Gabčíkovo do prevádzky prehradzovaním prirodzeného koryta Dunaja v kontexte variantu C.Medzinárodný súdny dvor (MSD) v holandskom Haagu vyniesol 25. septembra 1997 rozsudok v spore medzi Maďarskom a Slovenskou republikou (SR) o výstavbe a využívaní SVDGN. Potvrdil platnosť zmluvy z roku 1977, nástupníctvo Slovenskej republiky po Českej a Slovenskej Federatívnej Republike (ČSFR) a vyhlásil vybudovanie náhradného riešenia (stupňa Čunovo) za oprávnené. Súd rozhodol, že obe strany v záujme zosúladenia ekonomického rozvoja s ochranou životného prostredia by mali spolu opätovne preskúmať účinky využívania elektrárne Gabčíkovo na životné prostredie. Osobitne mali nájsť uspokojivé riešenie, pokiaľ sa týka objemu vody vstupujúceho do starého koryta Dunaja a do ramien situovaných na oboch brehoch rieky. Súd rozhodol, že oba štáty porušili právne záväzky a vyzval ich, aby realizovali záväznú zmluvu, berúc do úvahy zmeny, ku ktorým došlo od roku 1989.TASR prináša skrátenú verziu rozsudku MSD z Haagu vo veci sporu medzi Maďarskom a SR o výstavbe a využívaní SVDGN. Vo svojom rozsudku súd rozhodol, že:1) - Maďarsko nebolo oprávnené v roku 1989 prerušiť a neskôr odstúpiť od časti prác, ktoré malo vykonať v rámci projektu o vodnom diele a ktoré boli určené zmluvou podpísanou v roku 1977 medzi Maďarskom a Československom a prostriedkami s ňou súvisiacimi.2) - Československo bolo oprávnené pristúpiť v novembri 1991 k prípravným prácam s cieľom realizácie dočasného riešenia (variantu C), ale nebolo v práve ho jednostranne uviesť do prevádzky v októbri 1992.3) - Notifikácia Maďarskom z mája 1992 o ukončení zmluvy z roku 1977 a prostriedkov s ňou súvisiacich nemala právny účinok na ich ukončenie (sú v platnosti a upravujú vzťahy medzi oboma stranami).4) - Slovensko ako nástupnícky štát Československa sa stalo jednou zo zmluvných strán z roku 1977. Pokiaľ sa týkalo správania sa oboch strán do budúcnosti, súd rozhodol takto:a) Maďarsko a Slovensko musia v dobrej vôli a berúc do úvahy existujúcu situáciu rokovať a musia prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť realizáciu cieľov zmluvy z roku 1977.b) Iba ak sa obe strany nedohodnú inak, musí byť vytvorený spoločný operačný režim pre vodné dielo na slovenskom území v súlade so zmluvou z roku 1977.c) Každá strana musí odškodniť druhú za škody, ktoré jej svojím správaním sa spôsobila.d) Vysporiadanie týkajúce sa výstavby a fungovania SVDGN musí byť zrealizované v súlade s dispozíciami zmluvy z roku 1977 a s prostriedkami s ňou súvisiacimi. Súd rozhodol, že normy environmentálneho práva, ktoré sa objavili, sa týkajú výkonu zmluvy a že obe strany môžu na základe spoločnej dohody ich zobrať do úvahy pri aplikovaní viacerých článkov zmluvy. - Konalo sa prvé rokovanie vládnych delegácií Maďarskej republiky (MR) a Slovenskej republiky (SR) o realizácii verdiktu Medzinárodného súdneho dvora (MSD) v Haagu v spore o Sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros (SVDGN).- Maďarská vláda na svojom zasadaní posúdila výsledky činnosti delegácie MR. Rozhodla, že je potrebné preskúmať ďalšie otázky a že požiada o vypracovanie ďalších štúdií o technologických, ekologických, hospodárskych, rozpočtových zákonoch a iných vplyvoch, ktoré sa vypracujú na základe príslušných zákonov najneskôr do 31. decembra 1998.Slovenská vláda prerokovala návrh Rámcovej dohody medzi vládami SR a MR o zásadách realizácie rozsudku MSD z 25. septembra 1997 v spore o SVDGN a vyslovila s návrhom súhlas. Zároveň vyjadrila pripravenosť túto zmluvu podpísať a prekvapenie nad vyhlásením maďarskej vlády z 5. marca 1998 o jej jednostrannom rozhodnutí podpis rámcovej dohody zatiaľ odložiť.Obnovilo sa rokovanie delegácií SR a MR o spôsobe realizácie rozsudku MSD v Haagu týkajúceho sa SVDGN na Dunaji.Podpísaním spoločnej zápisnice o rokovaniach, ktorú signovali vládni splnomocnenci SR a MR Dominik Kocinger a László Székely sa zavŕšilo druhé kolo obnovených slovensko-maďarských rozhovorov o realizácii rozhodnutia MSD v Haagu v spore o SVDGN.V Bratislave sa uskutočnilo tretie kolo obnovených rokovaní vládnych delegácií SR a MR o vykonaní rozsudku MSD v kauze SVDGN. Cieľom stretnutia bolo vytvorenie pracovných skupín expertov na riešenie jednotlivých aspektov problematiky vodného diela.Na ďalšom kole rokovaní o realizácii rozsudku MSD v spore o SVDGN sa v Budapešti zišli vládne delegácie SR a MR. Maďarská strana sa na rokovaniach zaviazala, že vypracuje do septembra toho roku odborný materiál, ktorý bude definovať zásadné pohľady na budúcu SVDGN. Okrem toho delegácie dohodli ďalšie kroky, medzi nimi aj iniciovanie zlepšenia podmienok na turistiku a malú športovú plavbu cez Čunovo a Dunakiliti, ako aj zriadenie automatizácie prenosov informácií medzi Čunovom a Dunakiliti.Splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku SVDGN Dominik Kocinger odovzdal v Budapešti stanovisko vlády SR k návrhom maďarskej strany na vykonanie rozsudku MSD vo veci sústavy vodných diel. Základom slovenskej odpovede bolo stanovisko k právnym zásadám maďarského návrhu.Návrh dohody medzi Maďarskom a SR za účelom vykonania rozsudku MSD vo veci SVDGN odovzdala v Bratislave maďarská strana splnomocnencovi vlády SR Dominikovi Kocingerovi.Na ďalšom kole rokovaní o realizácii rozsudku MSD vo veci SVDGN sa v Budapešti stretli vládne delegácie SR a MR pod vedením Dominika Kocingera a Lászlóa Székelyho. Účastníci stretnutia sa zaoberali predovšetkým maďarským návrhom konečnej dohody naplnenia rozsudku MSD, ako aj slovenským návrhom na prednostné prerokovanie spornejších otázok v spoločných expertných skupinách ešte pred samotným zostavením právnych formulácii predmetnej dohody.Rokovanie vládnych delegácií SR a Maďarska o realizácii rozsudku MSD v spore o SVDGN sa uskutočnilo v Bratislave. Hlavným bodom programu bola presná náplň činnosti dvoch expertných skupín.V Bratislave sa rozbehli prvé rokovania špecializovanej skupiny právnych expertov vo veci SVDGN. Stalo sa tak v zmysle posledných dohovorov vládnych delegácii SR a Maďarska.Prezidenti Slovenska a Maďarska Rudolf Schuster a Ferenc Mádl konštatovali, že problém Vodného diela Gabčíkovo (VDG) by sa nemal spolitizovať, ale mal by zostať na odbornej úrovni.Po viac ako dvaapolročnej prestávke pokračovali v Bratislave spoločné rokovania Slovenska a Maďarska o realizácii rozsudku MSD. Slovensko a Maďarsko sa dohodli na vytvorení odbornej skupiny pre ekonomické otázky, ktorá mala doplniť pozastavenú prácu expertov pre technické a právne okruhy problémov. Principiálna pritom zostala otázka dostavby dolného stupňa vodného diela na maďarskej strane a legalizácia náhradného riešenia, v rámci ktorého SR bez súhlasu južného suseda modifikovala vodné dielo výstavbou umelého kanálu k vodnej elektrárni v Gabčíkove.Slovenskí a maďarskí experti sa v Budapešti dohodli na mandáte spoločnej Právnej pracovnej skupiny pre implementáciu rozsudku MSD vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Úlohou právnej skupiny bolo predovšetkým vytvorenie medzinárodnoprávneho rámca pre realizáciu rozsudku haagskeho súdu a identifikácia relevantných noriem medzinárodného práva vzťahujúcich sa na kauzu sústavy vodných diel.Schválením mandátov troch odborných komisií a prijatím ich úloh pokračovali v Györi rokovania o výkone rozhodnutia MSD. Maďarskú delegáciu viedol splnomocnenec vlády György Erdey, na čele slovenskej delegácie stál Dominik Kocinger.O otázkach ochrany životného prostredia, protipovodňovej ochrany a využitia prírodných zdrojov energie v súvislosti so SVDGN rokovali v Budapešti členovia slovensko-maďarskej expertnej skupiny. Vedúcim maďarskej delegácie bol György Kovács, na čele slovenskej skupiny expertov stál Marián Supek.Zhodnotenie rokovaní pracovných skupín v otázkach SVDGN bolo témou schôdze vládnych delegácií SR a Maďarska v Bratislave.V Bratislave rokovala slovensko-maďarská skupina pre právne otázky o implementácii rozsudku MSD, ktoré prerokovali prípravu medzivládnej dohody, v ktorej mali obe strany dohodnúť základné princípy vykonania rozsudku MSD.Predmetom rokovaní členov slovensko-maďarskej pracovnej skupiny pre právne otázky o implementácii rozsudku MSD bol návrh dohody o realizácii rozsudku MSD o SVDGN.V Bratislave sa stretli vládne delegácie SR a Maďarska. Dohodli sa, že do konca roka by mal byť hotový návrh dohody o realizácii rozsudku MSD medzi SR a MR o SVDGN.Slovenská strana v Budapešti odovzdala maďarskej strane návrh novej dohody o Sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Delegácie SR a Maďarska rokovali pod vedením splnomocnencov vlád Dominika Kocingera a Györgya Erdeyho. SR akceptovala, že obe krajiny sú už v Európskej únii (EÚ), že už na rokovaniach pracovných skupín sa brali do úvahy európske normy, a vychádzala z rozsudku MSD. Erdey potvrdil, že Maďarsko nemieni stavať dolný stupeň vodného diela.V Budapešti sa uskutočnilo rokovanie delegácií splnomocnencov vlád SR a MR. K zvratu v diskusii o SVDGN nedošlo.V Bratislave sa uskutočnilo rokovanie delegácií splnomocnencov vlád SR a MR na riešenie gabčíkovskej otázky. Podľa vedúceho slovenskej delegácie Gabriela Jenčíka sú roky trvajúce rokovania na expertnej úrovni o výkone haagskeho rozhodnutia na mŕtvom bode, lebo SR a Maďarsko rozlične posudzujú rozsudok Medzinárodného súdneho dvora v súvislosti s SVDGN.Vládne delegácie Slovenska a Maďarska sa na stretnutí v Bratislave dohodli na pozastavení rokovaní o dočasnej dohode.Zástupcovia SR a MR pred MSD, Drahomír Štefánek a István Gerelyes podpísali spoločné memorandum pre MSD v Haagu. Stalo sa tak za účasti splnomocnencov vlád SR a MR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (SVDGN), Gabriela Jenčíka a Györgya Erdeiho. Spoločné vyhlásenie stručne sumarizuje priebeh a výsledky rokovaní vládnych delegácií oboch štátov od roku 1977 až do konca roka 2009. Memorandum obsahuje aj spoločné závery, v ktorých strany spoločne vyjadrili názor, že by bolo predčasné hýbať s kauzou Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros pred MSD. Znamená to, že na medzinárodnom súde bude zachovaný súčasný status quo.