Rozvodnené rieky v ČR si už vyžiadali aj obeť

Praha 30. apríla (TASR) - Aktuálna povodňová situácia v Česku sa v priebehu víkendu už upokojila, informovala v noci nadnes webová stránka Českej televízie ČT.Na východe Českej republiky, kde bol v piatok najhorší stav, boli najnovšie hlásené už len prvé stupne povodňovej aktivity. Výnimkou je rieka Opava v obci Děhýlov, ktorá bola na stupni druhom.Hladiny riek výrazne klesli na horných či stredných tokoch, niekde sa však kulminácia ešte len čaká. To je prípad rieky Morava, ktorá má na hraniciach so Slovenskom kulminovať až v pondelok.Veľká voda si v piatok zrejme vyžiadala jeden ľudský život, píše ďalej spravodajský server ČT24.Sedemdesiatpäťročný muž z moravskosliezskeho mestečka Příbor asi spadol do rozvodnenej rieky. Jeho telo našli ešte v sobotu ráno pri brehu náhodní svedkovia.Informáciu o tom, že senior je nezvestný, dostali policajti už v piatok večer, a preto ešte vo večerných hodinách v ten istý deň zorganizovali pátraciu akciu. Následne v sobotu ráno dostali hlásenie, že muž bol nájdený bez známok života pri vodnom toku, približuje Česká televízia.