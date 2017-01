Rozvody tepla v Detve ostávajú v rukách súkromníka

Ilustračné foto Foto: ifoyer.com Foto: ifoyer.com

Detva 1. januára (TASR) - Rozvody tepla v Detve, o ktoré sa v uplynulých týždňoch sporili poslanci s vedením mesta, sa nedostanú späť do vlastníctva samosprávy. Na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré bolo len dva dni pred koncom minulého roku, poslanci neschválili odstúpenie od zmluvy s firmou Bytes, s.r.o., ktoré zaručovalo návrat tohto majetku do rúk mesta.uviedol pre TASR primátor Detvy Ján Šufliarsky.Primátor podľa vlastných slov urobil všetko pre to, aby rozvody zostali mestským majetkom. Odstúpenie od kúpnej zmluvy na tepelné rozvody, uzavretej medzi mestom a spoločnosťou Bytes, zaraďoval do programu rokovania mestského zastupiteľstva opakovane od 24. novembra 2016. Na posledných zasadnutiach aj s kompromisným návrhom. Časť poslancov to ale videla inak a skôr sa prikláňala k tomu, aby rozvody ostali spoločnosti Bytes, ktorá by ich síce po termíne, ale nakoniec s možnou pomocou fondov EÚ predsa len obnovila.