Rozvoj elektromobilov prináša veľa právnych a účtovných problémov

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 1. októbra (TASR) - V Európe sa intenzívne diskutuje o nástupe elektromobilov, predpokladom je však budovanie infraštruktúry nabíjacích staníc. V tejto súvislosti sú právne otázky oveľa citlivejšie než technické.Napríklad v Rakúsku nemôže prevádzkovateľ stanice vyúčtovať "natankované" kilowatthodiny. K tomu potrebuje licenciu dodávateľa elektrickej energie, ktorú majú len veľké energetické firmy. Ich softvér musí zodpovedať právnemu rámcu činnosti, aby sa položka nabíjania objavila na faktúre.Mnohé nabíjacie stanice stoja na spoplatnených verejných plochách. Prevádzkovateľ musí parkovné započítať, aby sa nestalo, že motoristi budú pod zámienkou bezplatného nabíjania aj parkovať bez zaplatenie. Úplne iný spôsob zúčtovania sa týka nabíjacích staníc na bezplatných parkoviskách na súkromnom pozemku, napríklad pri supermarketoch. Ďalším prípadom sú ponuky spoločností pre zamestnancov, keďže nabíjanie sa musí objaviť vo firemnom účtovníctve.Špecializovaný softvér musí rozpoznať aj skutočnú dĺžku nabíjania. Príkladom sú hotely, ktoré svojim klientom ponúkajú nabíjacie stanice. Elektromobily sú obvykle pripojené k sieti celú noc, reálne sa však nabíjajú hodinu či dve.Odborníci predpokladajú, že bezplatné nabíjanie sa v priebehu šiestich mesiacov skončí. Rozvojom elektrickej mobility sa totiž aj malé sumy v priebehu jedného mesiaca nazbierajú a tieto náklady nebude žiadny prevádzkovateľ schopný dlhodobo uniesť. Bezplatné nabíjanie budú ponúkať iba tí, ktorí nebudú mať zvládnutý spôsob zúčtovania.Ďalší problém súvisí s rozvojom technológií, keďže elektromobily budú už čoskoro schopné uchovávať energiu a zásobiť domácu sieť. Problém nie je ani tak technický ako skôr právny. Majitelia totiž môžu takéto vozidlo nabiť bezplatne vo verejnej sieti a následne pripojiť k domácej sieti. To môže priniesť nemalé finančné výhody, dokonca aj vo forme prania špinavých peňazí. Do roka 2020 sa má kapacita batérií elektromobilov zdvojnásobiť a počet vozidiel dosiahnuť štvornásobok. A to už znamená skutočne veľké objemy elektrickej energie.