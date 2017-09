Rozvoj hornej Nitry po útlme baníctva zabezpečia viaceré opatrenia

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 18. septembra (TASR) - Opatrenia v oblasti sociálnej politiky, dopravnej infraštruktúry, priemyslu a cestovného ruchu by mali dopomôcť k rozvoju hornej Nitry po útlme baníctva. Zhodli sa na tom dnes účastníci okrúhleho stola o budúcnosti regiónu z radov samosprávy, štátnej správy, podnikateľov a tretieho sektora, ktorý iniciovala prievidzská samospráva.povedala primátorka Prievidze Katarína Macháčková.Podľa jej ďalších slov bude potrebné riešiť špeciálny dôchodkový systém pre ľudí nad 50 rokov, rekvalifikačné kurzy, podporu miestnych malých a stredných podnikateľov, transparentnosť dotácií či dopravnú infraštruktúru.tvrdí.Uhoľné regióny čelia veľkým výzvam spojeným s lacnejším dovozom uhlia zo zahraničia, rozvojom obnoviteľných zdrojov a prísnejšími normami pre životné prostredie, čo spôsobuje, že sa uhlie dostáva na okraj energetického mixu a bude potrebné prikročiť k postupnému útlmu ťažby, skonštatovala Lívia Vašáková zo Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku.načrtla s tým, že ide hlavne o Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja, ďalšou možnosťou je využitie prostriedkov z Európskeho globalizačného fondu, no tieto zatiaľ Slovensko nevyužilo.Tlak na vládu na riešenie útlmu baníctva by mal podľa Vašákovej prísť s navrhovaným balíčkom Čistá energia pre všetkých Európanov.konkretizovala.Na okrúhlom stole sa nezúčastnili Hornonitrianske bane Prievidza (HBP), ich hovorkyňa Adriana Siváková to zdôvodnila tým, že takéto rokovania už v súčasnosti prebiehajú pod záštitou Úradu vlády SR, za účasti zástupcov EK, ministerstva hospodárstva, ďalších zainteresovaných ministerstiev, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a HBP.uviedla.Uznesenie o využívaní domáceho hnedého uhlia na výrobu elektrickej energie do roku 2030 platí, nikto ho nespochybnil, nezrušil a ani nevyhlásil žiadny útlmový program pre baníkov, preto nie je dôvod o ňom diskutovať, ozrejmila ďalej Siváková.dodala.Návrhy opatrení z okrúhleho stola bude samospráva adresovať vláde, ministerstvu hospodárstva a Európskej komisii. Analýzu podmienok v regióne v súvislosti s útlmom baníctva pripraví aj nezisková organizácia CEPA - Priatelia Zeme.