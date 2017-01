Rozvoj turizmu v Bojniciach by mali zabezpečiť výstavy či animátori

Bojnický zámok, ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remiáš Foto: TASR/Pavol Remiáš

Bojnice 26. januára (TASR) - Výstavy sôch či fotografií, animátori, ktorí budú zabezpečovať zábavu pre deti i dospelých, alebo nasvietenie kostola v centre sú vybranými aktivitami, ktoré by mali v tomto roku prispieť k rozvoju cestovného ruchu v Bojniciach. Projekty za približne 26.000 eur vychádzajú z koncepcie rozvoja turizmu, ktorý odobrilo mestské zastupiteľstvo ešte vlani. Plán konkrétnych aktivít rozvoja cestovného ruchu Bojníc jednomyseľne vzali na vedomie na svojom rokovaní v stredu (25.1.) mestskí poslanci.vysvetlil Emil Medera, autor koncepcie rozvoja turizmu Bojníc a bojnický mestský poslanec.Materiál rieši tento rok projekty v rámci prvého a druhého piliera koncepcie, to znamená, že sa zameriava na mestský, čiže kultúrny a poznávací-historický cestovný ruch. Podľa Mederu ide o činnosti, ktoré by mali do mesta prísť, aby ožilo, turizmus mal viac zmysel aj pre domácich a hostia sa tam príjemnejšie cítili.priblížil.Medera ďalej ozrejmil, že jednou z aktivít, ktorú chce samospráva zrealizovať v rámci druhého piliera koncepcie, je nasvietenie kostola. Ten je druhou najväčšou dominantou z hľadiska histórie mesta popri zámku. Osvetlenie pamiatky má totiž podľa neho evokovať v návštevníkoch pocit, že vchádzajú do historického mesta.doplnil.Každá z aktivít v rámci prvého a druhého piliera má aj svoj rozpočet, spolu sú vyčíslené na približne 26.000 eur. Rozpočet tretieho - oddychového a štvrtého - kúpeľného piliera vypracovaný nie je.dodal bojnický mestský poslanec.