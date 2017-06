Rozvoju dolného Liptova pomôže podľa IDH severojužné spojenie

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ružomberok 9. júna (TASR) - Kvalitné severojužné cestné prepojenie pomôže rozvoju Ružomberka a okolitých obcí, myslí si predseda Správnej rady Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Ondrej Matej. Riešením zložitej dopravnej situácie na strednom Slovensku má byť dobudovanie rýchlostnej cesty R1 medzi Ružomberkom a Banskou Bystricou." vysvetlil Matej s tým, že najprv je potrebné ukončiť "nekonečné" diskusie a stanoviť priority výstavby nadradenej cestnej infraštruktúry pri severojužnom prepojení Žilinského a Banskobystrického kraja.Dobudovanie rýchlostnej cesty R1 po Ružomberok však podľa neho nie je náhradou za diaľnicu D1, ktorá spojí dve najväčšie slovenské mestá - Bratislavu a Košice, a je medzinárodným záväzkom Slovenska voči Európskej únii.Nová cesta prvej triedy na Orave by od poľsko-slovenskej štátnej hranice až po Hubovú obchádzala obce a mestá. "Išlo by v podstate o prekládku existujúcej cesty prvej triedy. Samotná výstavba takejto cesty by bola ľahšia a rýchlejšia. Zároveň by sme za rovnaké množstvo financií vedeli postaviť viac ciest prvej triedy, stavaných na rýchlosť 110 kilometrov za hodinu. Ako príklad uvediem časť rýchlostnej komunikácie R3 pri Oravskom Podzámku," vysvetlil Matej.Za nelogické a neefektívne z pohľadu oravského regiónu považuje mať vedľa seba diaľnicu D3 a rýchlostnú cestu R3.dodal predseda Správnej rady IDH.