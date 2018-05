Rozzúrený Brad Pitt hodil Weinsteina o stenu, keď sexuálne obťažoval Gwyneth Paltrow

Gwyneth Kate Paltrow

Odštartovala hereckú kariéru začiatkom 90. rokov minulého storočia. Verejnosť aj kritiku najskôr zaujala v snímkach Sedem (1995) a Emma (1996). Veľký prelom prišiel v roku 1999, keď získala Oscara aj Zlatý Glóbus za herecký výkon v snímke Zamilovaný Shakespeare (1998). Zahrala si tiež vo filmoch Talentovaný pán Ripley (1999), Letuška 1. triedy (2003), Svet zajtrajška (2004), Dôkaz (2005), Country Strong (2010), Nákaza (2011) alebo Charlie Mortdecai (2015). Známa je aj ako Pepper Potts z marveloviek Iron Man (2008), Iron Man 2 (2010), Avengers: Pomstitelia (2012), Iron Man 3 (2013), Spider-Man: Návrat domov (2017) či Avengers: Nekonečná vojna (2018). V roku 2011 si vyslúžila televíznu cenu Primetime Emmy za hosťovanie v seriáli Glee (2009 - 2015).





NEW YORK 26. mája (WebNoviny.sk) — Americká herečka Gwyneth Paltrow uviedla, že jej bývalý priateľ, americký herec Brad Pitt, sa vyhrážal producentovi Harveymu Weinsteinovi po tom, čo ju ten sexuálne obťažoval.Štyridsaťpäťročná herečka v šou Howarda Sterna povedala, že mala 22 rokov, keď sa jej Weinstein snažil na hoteli dotýkať a navrhol, aby šli do spálne na masáž. Paltrow o incidente povedala Pittovi, ktorý následne pred začiatkom premiéry na Broadwayi Weinsteina hodil o stenu a so záležitosťou ho konfrontoval.Herečka bola svojmu vtedajšiemu priateľovi vďačná, že využil svoju moc a slávu, aby ju ochránil. Ona sama ešte nebola v tom čase známa. Dvojica, ktorá bola krátko zasnúbená, sa rozišla v roku 1997.