RTVS: Audioport opäť spojí slovenskú a českú hudbu

Bratislava 16. apríla (TASR) - Českú a slovenskú hudbu, živé vystúpenia kapiel a diskusie na aktuálne hudobné témy, ktoré rezonujú na Slovensku a v Čechách. To všetko prinesie ďalšie spoločné vysielanie Rádia_FM a Rádia Wave v utorok 17. apríla od 14. do 18. hodiny v rámci projektu Audioport.Vysielať sa bude z pražského štúdia Rádia Wave, odkiaľ sa poslucháčom prihovoria domáci moderátori spolu s hosťami a moderátormi Rádia_FM. Počas štyroch hodín bude znieť výhradne slovenská a česká hudba a naživo sa predstaví brnianska psychedelic-popová kapela Ghost Of You a slovenský hip-hopový producent Petijee.Spoločným programom budú sprevádzať moderátori Šimon Holý (Rádio Wave) a Martin Staňo (Rádio_FM). V prvej polovici budú okrem iného hodnotiť novú českú a slovenskú hudbu z programov Startér a Demovnica_FM. Kriticky sa na nové tracky z týchto programov pozrú moderátori a porotcovia Startéru, ale aj hudobný dramaturg Rádia_FM Daniel Baláž a jeho kolega Pavol Hubinák.V druhej polovici Audioportu budú Daniel Baláž, hudobný dramaturg Rádia Wave Jiří Špičák a Matwe Kaščák z organizačného tímu festivalu Pohoda rozoberať českú a slovenskú scénu v širších súvislostiach. Diskutovať budú o úlohe dnešných printových hudobných magazínov, venovať sa budú malým vydavateľstvám, DIY trendu medzi hudobníkmi, ale aj hudobným klubom a kultúrnym centrám, ktoré sa stali značkou kvality. Zaujímať ich budú tiež spoločensky a politicky angažovaní hudobníci a porovnajú mainstreamovú a alternatívnu scénu oboch krajín. Zrekapitulujú Radio_Head Awards 2017 a porozprávajú aj o exportnej súťaži Czeching.uviedla šéfdramaturgička Rádia_FM Janka Imrichová.Projekt Audioport funguje ako spoločné vysielanie Rádia_FM a Rádia Wave už od mája 2012, doteraz sa v ňom vystriedalo okolo 16 kapiel. Koná sa dvakrát ročne, striedavo v Prahe a Bratislave. Ide o výsledok dlhodobej spolupráce medzi RTVS a Českým rozhlasom.TASR informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.