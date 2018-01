RTVS chystá novú zábavnú rozhlasovú reláciu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 16. januára (TASR) – Verejnoprávny RTVS chce obohatiť ponuku súčasných rozhlasových zábavníkov o ďalšie relácie, preto dáva priestor tvorcom so zaujímavými nápadmi. Súčasné nedeľné Spojky a Dvojbodky v Slovenskom rozhlase by sa tak od apríla mohli rozšíriť o nový zábavný program.Záujemcovia môžu svoje námety v slovenskom jazyku posielať prostredníctvom elektronického systému RTVS prístupného na www.rtvs.org/centralny-register-nametov alebo prostredníctvom emailovej adresy: crn@rtvs.sk do 31. januára.priblížila Zuzana Belková, poverená riadením odboru vlastnej tvorby Slovenského rozhlasu.Môžu sa registrovať iba pôvodné a doteraz nezverejnené projekty. Tie správca Centrálneho registra námetov zašle na posúdenie dramaturgii v odbore vlastnej tvorby a následne ich prerokuje dramaturgická rada. Definitívne rozhodnutie o prijatí konkrétneho námetu je na programovej rade.