RTVS i JOJ porušili zákon, problémy majú aj majitelia niektorých rádií

Bratislava 30. augusta (TASR) – Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na dnešnom zasadnutí uložila sankcie vo forme upozornenia na porušenie zákona. Rozhodnutie RVR sa týka RTVS a vysielateľa televízie JOJ.informoval Martin Dorociak z Kancelárie RVR.Oznámil tiež, že Rada začala viaceré správne konania. V prípade vysielateľov rozhlasových staníc Radio One, Radio One Rock a Rádio Rebeca sa konanie týka využívania pridelených frekvencií. Možného porušenia zákona o povinnom podiele domácej hudobnej produkcie vo vysielaní sa týka správne konanie voči rádiám YES, WOW a GO DeeJay. V podobnej záležitosti sa správne konanie začalo i voči vysielateľom rádií Kiss a Frontinus, ktorí nedodali štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel.Správne konanie začala Rada i voči RTVS vo veci možného porušenia zákona, týkajúceho sa objektívnosti a nestrannosti spravodajských a politicko-publicistických programov v súvislosti s vysielaním programu Sobotné dialógy dňa 10. júna. Takisto voči vysielateľovi televízie JOJ za porušenie ustanovení zákona o prerušovaní programu reklamou a vysielateľovi TV Turiec za možné porušenie zákona týkajúce sa zákazu skrytej reklamy.Rada takisto uznala za neopodstatnené 12 sťažností, resp. ich časti.