RTVS mení pre úmrtie Petra Krištúfka program v televízii i rádiu

Peter Krištúfek. Foto: TASR/Michal Svítok Peter Krištúfek. Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 24. apríla (TASR) - RTVS mení pre úmrtie režiséra, spisovateľa a scenáristu Petra Krištúfka program. Vo vysielaní si ho v utorok pripomenie v televízii i v rádiu.Večer na Dvojke o 22.20 h. RTVS divákom ponúkne film Dlhá krátka noc. Rádio Devín o 15.30 h. odvysiela jeho poviedku "Pánska jazda 2. časť – Hviezda vystrihnutého záberu". Poslucháči si o 17.00 h. môžu vypočuť reprízu relácie "Ars litera – rozhlasový antikvariát" s Krištúfkom z 21. marca, ktorú redakčne pripravila Eva Reiselová. TASR o tom informoval Juraj Kačo zo sekcie marketingu a komunikácie.Krištúfek bol spolupracovníkom Rádia Devín, kam pravidelne prispieval aj svojimi glosami a esejami. Do štúdia vtedy priniesol knihu z roku 1502 - dielo sv. Augustína, rozprával tiež o Jurajovi Fándlym a jeho knihe Piľný domajší a poľný hospodár či o poézii Ivana Kraska."Knihy Petra Krištúfka sú mnohým čitateľom známe nielen u nás. Dom hluchého bol napríklad preložený do českého, bulharského, poľského, arabského či amharského jazyka. Tí, ktorí ho poznali, vedia, že bol aj vášnivý zberateľ, bibliofil, že sa zaujímal o historické tlače a že tie písané po latinsky si sám aj prečítal. O knihách vedel veľmi veľa a rozprával o nich s nesmiernym zaujatím," priblížila Reiselová.V stredu (25.4.) v Rannom Ladení o 7.43 h. Rádio Devín odvysiela v premiére jeho esej "O dobrej a zlej hudbe", v ktorej uvažuje o akustickom smogu a ako sa mu dá či nedá vyhnúť. Od pondelka 30. apríla do 4. mája od 22.30 h. bude v Čítaní na pokračovanie znieť spracovanie jeho knihy "Dom hluchého".Rádio Devín si Krištúfka pripomenie aj v deň pohrebu špeciálne pripraveným nekrológom.Krištúfek zomrel v pondelok vo veku 44 rokov, bol jednou z obetí zrážky autobusu s nákladným autom na ceste R1 v smere z Banskej Bystrice do Zvolena pri obci Badín.