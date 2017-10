RTVS odvysiela príhovory troch najvyšších ústavných činiteľov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. októbra (TASR) – Pred začiatkom volebného moratória vystúpi v RTVS v utorok mimoriadne trojica najvyšších ústavných činiteľov. Občanom sa prihovoria v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do samosprávnych krajov. Informovala o tom hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.Verejnoprávny Telerozhlas zaradil do vysielania prvého televízneho okruhu mimoriadne správy so začiatkom o 19.45 h. V rámci nich odznejú na Jednotke príhovory prezidenta SR Andrej Kisku, predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS) a premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Do večerného vysielania ich zaradí aj prvý rozhlasový okruh RTVS Rádio Slovensko.