RTVS opäť prináša úspešnú folklórnu šou Zem spieva

Na snímke moderátori šou Zem spieva zľava Marek Koleno, Dominika Zeleníková a Daniel ´Sorizzo´ Kis z hudobného zoskupenia S hudbou vesmírnou. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. januára (TASR) – Verejnoprávna RTVS pripravila pre divákov pokračovanie mimoriadne úspešnej folklórnej šou Zem spieva. Na Jednotke sa prvá časť objaví už v sobotu 13. januára o 20.30 h.Po diváckom úspechu, ktorý Zem spieva zaznamenala v minulom roku, sa RTVS pustila do prípravy ďalšej série. To, že Slovensko má ešte nemalé zásoby talentov venujúcich sa folklóru, dokázal aj záujem o kastingy, ktoré sa konali vlani v októbri. Do Martina a Starej Ľubovne prišlo približne 2000 záujemcov, teda podobne ako pri prvej sérii.Z nich odborná porota vybrala 63 účinkujúcich - jednotlivcov, umeleckých súborov a skupín, ktorí sa predstavia v siedmich štúdiových kolách. Do semifinále postúpi maximálne 21 súťažiacich. Z desiatich najlepších vyberú vo finále diváci SMS hlasovaním absolútneho víťaza.V pokračovaní veľkolepej šou sa v úlohe moderátorov opäť objaví trio S Hudbou Vesmírnou. Na stoličky porotcov zasadnú aj v tomto roku osvedčení odborníci - Samo Smetana, Barbora Morongová, Lenka Šútorová Konečná, Alžbeta Lukáčová a Vlado Michalko. V úlohe lokálpatriotov sa predstavia mnohé známe slovenské tváre. V prvej časti sa môžu diváci tešiť na Janka Koleníka, Milku Zimkovú a Lujzu Garajovú-Schramekovú. V ďalších častiach to budú napríklad Jana Kirschner, Katka Knechtová, Matej Tóth, Štefan Štec, Ondrej Kandráč, Mária Kráľovičová, Marianna Ďurianová či Andrej Bičan.V druhej sérii je pripravených viacero zaujímavostí. Jednou z nich bude účasť skvelých súborov i jednotlivcov zo zahraničia. Budú to nielen zahraniční Slováci, ktorí sa venujú nášmu folklóru v Srbsku, Rumunsku, Anglicku, Maďarsku či Kanade, ale aj milovníci slovenského folklóru z Japonska, ktorí sa združujú v súbore Valaška. RTVS opätovne prinesie šou prostredníctvom internetu bez geoblokácie, takže Zem spieva si budú môcť diváci pozrieť online na webe rtvs.sk kdekoľvek na svete.Fenomén Zem spieva žne úspech aj v zahraničí. Na medzinárodnom televíznom veľtrhu NATPE v Budapešti vyhrala v konkurencii 10 relácií medzinárodnú súťaž Pitch & Play Live v kategórii non-scripted formátov. Víťazom prvej série šou sa stal Folklórny súbor Urpín z Banskej Bystrice.