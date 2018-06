RTVS podpísala dodatok k zmluve so štátom na deväť miliónov eur

Na snímke riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Jaroslav Rezník. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 5. júna (TASR) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) podpísala dodatok k zmluve so štátom, ktorý jej prinesie deväť miliónov eur. Informoval o tom na rokovaní mediálneho výboru parlamentu šéf RTVS Jaroslav Rezník. Hovoril aj o potrebe úpravy financovania RTVS a zastal si nového programového riaditeľa Mareka Ťapáka, ktorý vystúpil v konšpiračnom médiu Slobodný vysielač.Väčšina zo spomínaných peňazí, 7,5 miliónov eur, pôjde na priestory, ktoré sú podľa Rezníka v havarijnom stave. Zvyšok je určených na posilnenie pôvodnej televíznej a rozhlasovej tvorby. Rezník otvoril aj tému zmeny financovania RTVS, mala by podľa neho prísť čo najskôr.Zdôraznil, že je zástancom inštitútu koncesionárskych poplatkov, ale časom sa podľa jeho slov. V súčasnosti podľa Rezníka štyri politické strany, koaličné aj opozičné, si vedia predstaviť aj iné financovanie ako cez koncesionárske poplatky. Rezník by uprednostňoval systémové riešenie, ktoré bude prijaté na základe ústavného zákona.doplnil.Šéf RTVS sa zastal svojich podriadených Vahrama Chuguryana a Hany Lyons.povedal. Rovnako sa postavil za Mareka Ťapáka, ktorého nomináciu kritizovala opozičná nezaradená poslankyňa Viera Dubačová pre jeho účasť vo vysielaní Slobodného vysielača.upozornila Dubačová. Rezník povedal, že Slobodný vysielač nepočúva a nemyslí si, že vystúpenie v tomto médiu diskvalifikuje Ťapáka z práce vo funkcii programového riaditeľa RTVS.poznamenal Rezník. Zdôraznil, že nijaké konšpiračné teórie sa vo vysielaní RTVS neprejavovali, neprejavujú ani nebudú prejavovať. Rezník tiež zastáva názor, že keď existujú dva rozdielne názory, treba ich priniesť oba a divák si urobí názor.Ťapáka si zastali aj poslanci za SNS Karol Farkašovský a zo Smeru-SD Dušan Jarjabek, ktorý je šéfom výboru.povedal Farkašovský. Jarjabek obvinil Dubačovú z kádrovania, čo on odmieta. Rezník Dubačovej v súvislosti so Slobodným vysielačom odporúča, aby podala návrh na generálnu prokuratúru, nech tá rozhodne, či médium podporuje extrémizmus.Farkašovský sa šéfa RTVS pýtal na zabezpečenie vysielania po výpovediach 12 redaktorov.uviedol Rezník. Vysielanie je podľa jeho slov zabezpečené.