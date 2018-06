RTVS použije 9 miliónov eur na obnovu priestorov aj na pôvodnú tvorbu

Na snímke budova RTVS v Mlynskej doline. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 7. júna (TASR) - Verejnoprávny RTVS na základe podpísaného dodatku k zmluve so štátom získal deväť miliónov eur, z ktorých 7,5 milióna použije na modernizáciu vysielacích a výrobných štúdií v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici a zvyšnú sumu na výrobu televízneho programu.priblížil generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.Opraviť sa majú tie časti objektov, kde sa vyrábajú jednotlivé programy, upravuje nakrútený materiál do finálnej podoby a zabezpečuje jeho vysielanie. Strecha nad výrobnými a vysielacími štúdiami je v havarijnom stave, na mnohých miestach preteká a pri väčších dažďoch hrozí jej prepadnutie.Renovovať by sa mala aj fasáda budovy, kde sa štúdiá nachádzajú, aby sa lepšie ochránili technické a vysielacie zariadenia. Plánuje sa tiež nákup a výmena zariadení na realizáciu televízneho vysielania. Z 1,5 milióna eur sa podporí vlastná výroba dramatických, dokumentárnych, publicistických a hudobných programov.TASR informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.