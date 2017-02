RTVS pripravila k Svetovému dňu rozhlasu 13 príspevkov

Na archívnej snímke osvetlená budova Slovenského rozhlasu RTVS. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Paríž/New York/Bratislava 11. februára (TASR) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) sa ako člen Európskej vysielacej únie (EBU) zapojila do medzinárodného projektu "MOJE RÁDIO", ktorý pripravila EBU k Svetovému dňu rozhlasu, uviedol pre TASR PR manažér zo Sekcie marketingu a komunikácie RTVS Juraj Kadáš.Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) vyzvala všetky rozhlasové stanice, aby sa pripojili k UNESCO a spoločne oslávili Svetový deň rozhlasu, ktorý pripadá na 13. februára.Jednotlivé rozhlasové vysielacie okruhy RTVS pripravili pri príležitosti Svetového dňa rozhlasu 13 príspevkov - hlasy slovenských športovcov, hercov a známych osobnosti s ich vyjadrením, čo pre nich "rádio/rozhlas" znamená, spresnil Juraj Kadáš.Európska vysielacia únia pripravila zo všetkých získaných nahrávok z členských médií EBU ponuku, ktorú poskytla členským organizáciám na neobmedzene odvysielanie na svojich vysielacích programových službách, dodal PR manažér zo Sekcie marketingu a komunikácie RTVS.UNESCO zdôraznila, že rozhlas naďalej zostáva najdynamickejší, najreaktívnejší a najatraktívnejší masovokomunikačný prostriedok, ktorý sa prispôsobil zmenám 21. storočia a ponúka nové spôsoby interakcie a účasti na programe. V roku 2017 téma Svetového dňa rozhlasu znie: Rozhlas, to ste vy!Svetový deň rozhlasu sa prvýkrát slávil v roku 2012. Vyhlásili ho delegáti na 36. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO 3. novembra 2011. Dátum 13. február zvolili v spojitosti so založením Rozhlasu OSN v roku 1946. Návrh na vyhlásenie Svetového dňa rozhlasu predložila delegácia Španielskeho kráľovstva.Cieľom Svetového dňa rozhlasu je upozorniť verejnosť i ďalšie médiá na význam rozhlasu. K ďalším cieľom tohto dňa patrí zlepšenie medzinárodnej spolupráce medzi rozhlasmi a povzbudenie všetkých, ktorí môžu prispieť k ľahšiemu prístupu k rozhlasu i vytváraniu staníc, aby tak postupovali. Zároveň má 13. február upozorniť verejnosť na jedinečné hodnoty rozhlasu, ktorý je schopný poskytnúť služby najširšiemu okruhu ľudí.