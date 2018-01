RTVS sa ohradzuje voči tvrdeniam o 18-miliónovej pokute

Na archívnej snímke osvetlená budova Slovenského rozhlasu RTVS na Mýtnej ulici v Bratislave. Foto: TASR/Michal Svítok Na archívnej snímke osvetlená budova Slovenského rozhlasu RTVS na Mýtnej ulici v Bratislave. Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. januára (TASR) - Verejnoprávny RTVS sa ostro ohradzuje voči nepravdivým tvrdeniam, ktoré odzneli v utorok (30.1.) januára na zasadnutí Výboru NR SR pre kultúru a médiá a následne aj v tlačovej správe. Poslankyňa Viera Dubačová (nezaradená) a aj tlačová správa hovorili o 18-miliónovej pokute, ktorú Slovenskému rozhlasu spôsobilo predčasné vypovedanie obchodnej zmluvy so spoločnosťou PSMA."Nerozumieme, ako sa k sume 18 miliónov eur prišlo a zároveň žiadame, o vysvetlenie týchto údajov, keďže voči Slovenskému rozhlasu/RTVS sa nikdy takáto pokuta neuplatňovala," upozornila hovorkyňa Erika Rusnáková. Podľa jej slov informácie o tom, že slovenské súdy rozhodli v spore s PSMA v neprospech RTVS a že verejnoprávny vysielateľ má zaplatiť takmer 2,4 milióna eur, nie 18 miliónov eur, nie sú žiadnou novinkou a medializovali sa ešte koncom roka 2016."Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník veľmi rád príde na Výbor NR SR pre kultúru a média ozrejmiť poslancom celú situáciu," uistila Rusnáková. Zopakovala, že výsledok súdneho konania so spoločnosťou PSMA bol dôsledkom nedôsledného prístupu Slovenského rozhlasu, za vtedajšieho vedenia generálnej riaditeľky Miloslavy Zemkovej, k ochrane svojich práv a záujmov v súdnom konaní so spoločnosťou PSMA. Hoci žaloba spoločnosti PSMA bola Slovenskému rozhlasu doručená v marci 2007, k tejto žalobe sa písomne nevyjadril a ani sa nezúčastnil nariadeného pojednávania. "Na skutočnosť, že rozhlas nemal právne zastúpenie na súdoch a ani im neposlal vyjadrenie, poukazovalo aj vedenie RTVS za šéfovania Václava Miku. Verejne sa vyjadrili, že budú analyzovať postup vedenia Slovenského rozhlasu v súdnom konaní," tvrdí Rusnáková.Prvostupňový súd konštatoval, že Slovenský rozhlas bol v spore úplne pasívny a v roku 2007 rozhodol v prospech spoločnosti PSMA. Tento prvostupňový rozsudok potvrdil následne krajský súd svojím rozsudkom z roku 2008. Slovenský rozhlas nevyužil možnosť podať voči rozhodnutiu krajského súdu dovolanie. Situáciu sa snažila napraviť generálna prokuratúra, ktorá podala voči rozsudku krajského súdu mimoriadne dovolanie. Najvyšší súd ho považoval za dôvodné, a preto rozsudky všeobecných súdov v prospech spoločnosti PSMA zrušil, zhrnula Rusnáková.PSMA sa následne obrátila na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu, ktorý jej sťažnosti v roku 2015 vyhovel. A vzhľadom na rozhodnutie ESĽP krajský súd v roku 2016 rozhodol rovnako, ako už rozhodol predtým, teda v prospech PSMA. "A to napriek tomu, že Najvyšší súd považoval mimoriadne dovolania generálnej prokuratúry za dôvodné," podotkla hovorkyňa.Exekútor na základe prehratého súdneho konania v roku 2016 preto v októbri minulého roka strhol z obchodného účtu RTVS 2.358.441 eur. "O súdnom spore bola pravidelne a riadne informovaná aj Rada RTVS, rovnako o skutočnosti, že predmetná suma bude vyplatená v roku 2017," dodala Rusnáková.Na rokovaní mediálneho výboru najskôr Dubačová navrhla, aby sa pokutou pre RTVS zaoberal mimoriadny výbor. Poslanci to však neschválili. Prešiel však návrh Simony Petrík (nezaradená), aby sa debata o tomto spore zaradila na najbližšie riadne rokovanie. Podľa Petrík z vysokej pokuty vyplývajú oprávnené pochybnosti o schopnostiach Rezníka viesť RTVS. "Verejnosť a koncesionári si zaslúžia vedieť, prečo rozhlas dostal astronomickú pokutu za kroky vykonané počas riaditeľovania Jaroslava Rezníka," povedala.Dubačová hovorila o výpadku financií pre tvorbu umelcov. "O 18 miliónoch eur sa umelcom ani nesníva, za takú sumu mohla byť zafinancovaná výroba desiatok originálnych programov. Je našou povinnosťou voči divákom a koncesionárom zistiť, prečo súčasný generálny riaditeľ vypovedal zmluvu predčasne," dodala.