RTVS: TRH 2017 ocenil autorov rozhlasových hier

Na archívnej snímke budova Slovenského rozhlasu RTVS na Mýtnej ulici v Bratislave. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 4. októbra (TASR) – Tohtoročný TRH 2017 – Týždeň rozhlasovej hry ocenil Pečaťami kvality päť diel zo 44 produkcií, ktoré vznikli v umeleckých réžiách Slovenského rozhlasu. Tvorcovia si ocenenie prevzali v utorok (3.10.) večer v Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu.skonštatoval pri odovzdávaní cien generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.Vedúca odboru vlastnej tvorby RTVS Zuzana Belková poukázala na to, že medzi námetmi víťazných hier bola téma domova a identity, sociálny motív i stretnutie veľkých dejín s malými.zhodnotila aktuálny ročník TRH-u 2017.Porota tiež ocenila aj päť individuálnych výkonov v hrách, úplnou novinkou bolo udelenie statusu Rezidenčného autora, s ktorým RTVS uzavrie zmluvu na napísanie rozhlasovej hry pre rok 2019. Tento status získala spisovateľka Uršula Kovalyk.Riaditeľ sekcie rozhlasových programových služieb Vincent Štofaník poukázal na to, že počet rozhlasových hier z roka na rok stúpa. Na budúci rok by ich rozhlasová zložka RTVS mala vytvoriť okolo 30.