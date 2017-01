Rudolf Huna potvrdil príchod do HC Košice

Na snímke Rudolf Huna. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Košice 25. januára (TASR) - Hokejový útočník Rudolf Huna smeruje z Liptovského Mikuláša do HC Košice. Skúsený krídelník potvrdil po utorkovom dohrávanom zápase 15. kola Tipsport Ligy s MHC Martin (2:1 pp), že by sa mal pripojiť k aktuálnemu lídrovi súťaže. S "oceliarmi" sa dohodol na spolupráci do konca sezóny 2016/17.Rudolf Huna je s 25 kanadskými bodmi v 43 zápasoch štvrtým najproduktívnejším hráčom Liptákov. Podľa predsedu predstavenstva MHK 32 Liptovský Mikuláš Ivana Droppu sa najstarší z bratského tria Hunovcov pripojí ku košickému tímu počas najbližšej reprezentačnej prestávky. Dovtedy odohrá za Liptovský Mikuláš ešte tri zápasy.citovala 36-ročného útočníka stránka hokejportal.net.