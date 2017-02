Rúhání: Jadrová dohoda môže slúžiť ako model pre riešenie iných sporov

Iránsky prezident Hasan Rúhání Foto: TASR/AO Foto: TASR/AO

Teherán 7. februára (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání označil dnes jadrovú dohodu medzi Teheránom a svetovými veľmocami v roku 2015 za modelový dokument, ktorý by mohol slúžiť ako vzor pre riešenie ďalších konfliktov na Blízkom východe.Rúhání ďalej povedal, že "desiatky" rokovaní na vysokej úrovni, podobných tým, ktoré predchádzali jadrovej dohode, by mohli zaistiť bezpečnosť a stabilitu v celom regióne. Iránsky líder sa takto vyjadril napriek tvrdeniu nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý jadrovú dohodu označil zaRúhání dodal, že rokovania o iránskej jadrovej dohode stanovili určitý model, ktorý podľa neho poslúžil ako vzor aj pre Ruskom a Tureckom sprostredkované mierové rozhovory o Sýrii. Tie sa konali v kazašskej Astane 23. a 24. januára.Trumpova administratíva uvalila v piatok sankcie na 13 iránskych občanov a 12 spoločností v súvislosti so skúškou balistickej rakety stredného doletu, ktorú Irán vykonal koncom januára.Trump ešte pred týmto opatrením na svojom účte na Twitteri napísal, že iránski lídriO skutočnosti, že Irán vykonal skúšku balistickej rakety stredného doletu, informoval začiatkom minulého týždňa hovorca Bieleho domu Sean Spicer. Iránske ministerstvo obrany jeho slová o dva dni neskôr potvrdilo.Teherán však zároveň zdôraznil, že testom neporušil jadrovú dohodu uzavretú so svetovými veľmocami v roku 2015 ani rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá túto prelomovú dohodu schvaľuje. Väčšina medzinárodných sankcií voči Iránu bola zrušená vlani.