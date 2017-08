Rúháni si napriek predvolebným sľubom vybral do vlády výlučne mužov

Iránsky prezident Hasan Rúhání Foto: TASR/AO Foto: TASR/AO

Teherán 8. augusta (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání si vybral 18 členov svojho nového vládneho kabinetu. Napriek predvolebným sľubom, že do vlády dosadí aj ženy, sú medzi nominovanými ministrami výlučne muži. Viacerým ženám by však podľa pozorovateľov mohol Rúhání prisúdiť aspoň viceprezidentské posty s nižším politickým významom, informovala agentúra DPA.V súlade s Rúháního nomináciou by mal vo svojej funkcii naďalej zostať iránsky minister zahraničných vecí Džavád Zaríf, ktorý bol jednou z kľúčových postáv pri dosahovaní tzv. jadrovej dohody, ktorú v roku 2015 podpísal Irán so svetovými veľmocami. Voľba Zarífa zároveň signalizuje Rúháního zámer pokračovať aj počas ďalšieho funkčného obdobia v reformistickom prozápadnom kurze.Zmeny si Rúhání neželá ani na ďalších ministerstvách. V úrade by chcel ponechať doterajších ministrov vnútra, kultúry, ropného priemyslu a tiež šéfa tajnej služby. Na dovedna 18 postov však nominoval aj siedmich nových ministrov vrátane ministra obrany, hospodárstva a spravodlivosti. Všetkých jeho 18 nominácií ešte musí odobriť parlament.