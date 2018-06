Rukojemnícka dráma v Orlande si vyžiadala životy štyroch detí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Orlando 12. júna (TASR - Štyri deti a jedného muža našli zastrelených po rukojemníckej dráme v americkom štáte Florida. Telá objavili v meste Orlando v jednom byte, kde sa muž predtým na 21 hodín zabarikádoval, uviedla v noci na utorok miestna polícia. Informuje o tom agentúra DPA.Deti boli vo veku od jedného do 11 rokov. Spojenie medzi nimi a mužom, ktorý sa s nimi v byte zabarikádoval, nebolo bezprostredne jasné. Televízia CNN na svojej stránke uviedla, že otcom dvoch z detí bol samotný útočník, pričom matkou dvoch ďalších bola jeho priateľka.Polícia zaznamenala v pondelok miestneho času tiesňové volanie v súvislosti s domácim násilím. Políciou zavolala priateľka muža po tom, čo z domu odišla. Útočník začal na políciu po jej príchode na miesto strieľať, pričom jeden policajt utrpel ťažké zranenia a bol v ohrození života, píše DPA.Následne sa muž spolu so štyrmi deťmi v byte zabarikádoval. Bezpečnostné jednotky zatiaľ obkľúčili budovu. Polícia na sociálnej sieti Twitter uviedla, že páchateľa viackrát vyzvala, aby deti prepustil a incident vyriešili v pokoji.Policajti nakoniec po vyše 21 hodinách do bytu vtrhli, našli však už len mŕtve telá detí a muža, ktorý spáchal samovraždu. Podľa servera NbcConnecticut.com ide o 35-ročného Garryho Waynea Lindseyho, v minulosti trestaného za krádež, nepovolené ozbrojovanie i podpaľačstvo.