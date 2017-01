Rumuni nesúhlasia s omilostením asi 2500 väzňov

Väznica Guantánamo Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bukurešť 19. januára (TASR) - Rumunská vláda navrhuje udeliť milosť tisíckam väzňov z dôvodu uvoľnenia kapacít preplnených rumunských väzníc. Tento prekvapujúci krok, ktorý by si nevyžadoval súhlas parlamentu či prezidenta, vyvolal ostrú kritiku zo strany opozície a predstaviteľov súdnictva.Niekoľko tisíc ľudí na protest proti tomuto návrhu pochodovalo v stredu ulicami rumunského hlavného mesta Bukurešť. Generálny prokurátor Augustin Lazar návrh skritizoval slovami, že mu chýba transparentnosť a verejná diskusia.Návrh opatrenia, ktoré dnes zverejnilo rumunské ministerstvo spravodlivosti, by sa dotkol približne 2500 väzňov. Išlo by najmä o odsúdených, ktorých tresty neprekračujú päť rokov s výnimkou zločinov sexuálneho charakteru, násilia a korupcie. Tresty väzňov starších ako 60 rokov, tehotných žien a väzňov s malými deťmi by sa podľa návrhu znížili na polovicu bez ohľadu na to, za čo boli odsúdení.Rumunský premiér Sorin Grindeanu chce zaviesť navrhované opatrenia prostredníctvom mimoriadneho nariadenia vlády, ktorým by sa vyhol potrebe schválenia v parlamente či prezidentovho podpisu.Medzi tými, ktorí by z tohto opatrenia mohli profitovať je aj predseda vládnucej Sociálnodemokratickej strany (PSD) Liviu Dragnea, ktorý bol v roku 2016 podmienečne odsúdený na dva roky za podvod, ktorého sa mal dopustiť počas referenda v roku 2012.Vplyvný politik svoje usvedčenie označil za "nespravodlivé" a vyjadril hlboký nesúhlas so zákonom z roku 2001, ktorý mu zabraňuje stať sa predsedom vlády.