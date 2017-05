Rumuni protestovali proti zákonu,ktorý má udeliť milosť skorumpovancom

Na snímke z 3. mája 2017 vidno muža z Rumunska, ktorý drží plagát s nápisom Bez korupcie. V Bukurešti sa konal protest, na ktorom sa zúčastnilo viac ako tisíc ľudí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 4. mája (TASR) - Stovky Rumunov sa v stredu večer zhromaždili pred parlamentom v Bukurešti a protestovali proti návrhu na rozšírenie zákona, ktorý by umožnil udeliť milosť osobám odsúdeným za korupčnú trestnú činnosť.Rumunsko je v rámci Európskej únie považované za jeden z najviac skorumpovaných štátov a jeho súdny systém preto Brusel osobitne monitoruje. Zatiaľ čo Európska komisia opakovane ocenila pokroky, ktoré dosiahlo rumunské súdnictvo, tamojší parlament sa opakovane pokúša zmierňovať protikorupčnú legislatívu.K tomu došlo aj v stredu, keď justičný výbor rumunského Senátu odsúhlasil, aby sa úplatkárstvo a zneužívanie politickej moci dostali na zoznam trestných činov, za ktoré by bolo možné udeľovať milosť. Osoby väznené za korupciu by sa na základe návrhu mohli dostať na slobodu, ak by nahradili spôsobenú škodu.O novelizácii príslušného zákona musí ešte hlasovať celý Senát a dolná komora parlamentu, ktorá má konečné slovo pri schvaľovaní zákonov.Podľa agentúry Reuters sa v stredu večer na námestí v centre Bukurešti zišlo viac ako 1000 ľudí. Podobné protesty prebehli aj v ďalších rumunských mestách.Vláda avizovala, že spomínané pozmeňujúce návrhy nepodporí, nie je však jasné, ako budú hlasovať v parlamente poslanci vládnej koalície.Za pozmeňujúcimi návrhmi stoja najmä senátor sociálnych demokratov Serban Nicolae a bývalý prezident Traian Basescu.