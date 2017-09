Rumunská pobrežná stráž oznámila, že zadržala loď s 87 migrantmi

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 4. septembra (TASR) - Rumunská pobrežná stráž oznámila, že zadržala v nedeľu v Čiernom mori rybársku loď s 87 migrantmi na palube.Plavidlo smerovalo k rumunským teritoriálnym vodám, východne od prístavu Midia, keď ho zaregistrovala pobrežná stráž. Vyslala k nemu dva hliadkové člny pre identifikáciu posádky. Rybárska loď však nereagovala na výzvy na zastavenie. Rumuni napokon loď zadržali. Na jej palube našli 48 mužov, 16 žien a 23 detí, uviedla pobrežná stráž vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AP.Migrantov vzali na vypočúvanie. Pobrežná stráž nezverejnila ich štátnu príslušnosť.Migranti čoraz častejšie využívajú Čierne more na to, aby sa dostali do Rumunska, ktoré nie je členom schengenskej zóny.