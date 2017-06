Rumunská polícia našla v nákladnom aute 91 migrantov z Iraku a Sýrie

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 27. júna (TASR) - Rumunská pohraničná polícia našla 91 migrantov z Iraku a Sýrie ukrytých v nákladnom vozidle prevážajúcom autosúčiastky. Migranti uviedli polícii, že sa pokúšali dostať do schengenskej zóny, kde sa cestuje bez víz.Polícia zastavila a prehľadala vozidlo s tureckou štátnou poznávacou značkou na hraničnom priechode medzi rumunským mestom Nadlak a maďarským mestom Csanádpalota. Podľa dokumentov vozidlo viezlo súčiastky do Nórska.Polícia našla 44 mužov, 18 žien a 29 neplnoletých osôb vo veku dva až 17 rokov. Migranti povedali policajtom, že ich cieľom bolo dostať sa do schengenskej zóny. Maďarsko do nej patrí, ale Rumunsko nie.Vodič nákladného vozidla povedal rumunským úradom, že o migrantoch nevedel.Migrantov teraz vyšetrujú pre podozrenie z pokusu o ilegálne prekročenie hranice, pričom vodič je podozrivý zo spolupáchateľstva.